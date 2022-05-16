Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Швеция вслед за Финляндией приняла решение вступить в НАТО

Опубликовано 16.05.2022 в разделе комментариев 3

нато лавров
Швеция вслед за Финляндией приняла решение вступить в НАТО

Тут все понятно, давно решили, и ясно было, что не передумают.

Тут вопрос - зачем?

Про Путина даже говорить не хочу - боролся, боролся против расширения НАТО на восток, и получил 1300 километров общей границы. В свое время Зимняя война началась с куда менее масштабной пограничной проблемы.

Но ведь ясно, что теперь РФ не начнет войну даже с Молдавией, после украинского блицкрига. Чего дергаться?

Вот и зададимся вопросом - зачем это Финляндии и Швеции?

Финляндии вроде бы одни проблемы - была самая спокойная граница, вероятность нападения России сами финские официальные лица оценивают как близкую к нулевой. А дополнительные расходы уже вносят в бюджет. Так за что платят?

И тем более Швеция, у которой вообще нет общей границы с Россией, а на Балтике российский флот совсем не доминирует.

По всему выходит, что вступление в альянск нужно скандинавским странам не для обороны, а для участия в грядущем переделе мира. Ну и расширяться им есть только в одном направлении - российском. Можно, конечно, опять под Полтаву, но как-то не очень...

Опыт украинского блицкрига - это вторая серия Зимней войны, когда об СССР впервые заговорили как о колоссе на глиняных ногах. Но тогда колосса недооценили, а сейчас?

У Финляндии есть исторические претензии на Выборг и всю Южную Карелию, а также в принципе на весь Кольский полуостров.

У Швеции не столь очевидно, но именно Россия не дала Швеции превратиться в северную империю - по сути, вся Ленинградская область - это Ингерманландия, исконная шведская территория. И сам Петербург когда-то возник на месте шведского города Ниеншанц. Нарва, Шлиссельбург... Все когда-то было шведское. Впрочем, как и вся Финляндия и большой кусок Прибалтики.

В общем, другой причины срочно вступать в НАТО для скандинавских стран я не вижу...

А.Б.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Прыщавый малец написал 16.05.2022 02:59
Российские пропагандоны так ничего и не поняли. Швеция и Финляндия послали нацистскую помойку Россию подальше, сломав длительную схему сотрудничества, построенную еще при СССРе. Причиной этого является откровенно нацистский режим на Москве, немотивированная военная агрессия против Украины, геноцид украинского народа, оккупация украинских Крыма и Донбасса, а также угрозы, которые излагает то МИД бРФ, то пропагандоны то политики. Оскорбления со стороны бРФ терпеть никто не будет. Поэтому Финляндия и Швеция сказали путлерастической нацистской помойке "Бывайте... Ихтиандры буевы... ". Чем больше говна льют российско-фашистские пропагандоны на Швецию и Финляндию, тем больше мы убеждаемся в правильности их решения.
Ответить
https://t.me/newsfrontnotes
Взято с этого ресурса написал 16.05.2022 02:54
Швеция и Финляндия вступают в НАТО. Многие язвят на эту тему, мол, там тоже Путин объявит спецоперацию? Нет, не объявит. Хотя бы потому, что в Швеции и Финляндии не убивают восемь лет русских и не строят сумасшедших планов по реваншу в Полтаве и возвращению Карелии. Страны эти, конечно, России недружественные, но чтобы заслужить спецоперацию, им нужно пройти путь новейшей истории Украины. Есть надежда, что это невозможно даже теоретически. Вряд ли финны и шведы захотят превратить свои довольно успешные страны в нацистские помойки, где чем хуже, тем громче будет раздаваться из всех утюгов &#171;Швеция/Финляндия понад усэ&#187;. Однако это вовсе не означает, что Финляндия и Швеция, после вступления в Альянс будут спокойно спать. Время это для них с этого момента закончится. Теперь спокойный или нет будет финско-шведский сон - исключительно в компетенции Вашингтона. И если он будет прерван, то не спецоперацией, а настоящей войной с применением всего, что только имеется. И России, кстати, не будет нужды ювелирно освобождать Хельсинки или Стокгольм, нанося удары исключительно по объектам военной инфраструктуры. Чисто для понимания. Так что, Украина, в этом смысле, для новых кандидатов в НАТО не тот пример. Украина вообще ни для кого не должна быть примером. Ну, разве что лишь в единственном смысле - как жить нельзя.
Ответить
(без названия)
Похмелье написал 16.05.2022 02:07
Вероломность фашистской России, имперские амбиции, попытка геноцида украинского народа, хамские заявления лаврова-калантаряна, тотальная ложь российских сми, и т.п. показали скандинавам, что у них под боком не сильная, но договороспособная империя - СССР, а бешеная тварь, которая кидается на всех и вся, не признающая договоров и жаждущая нагадить соседям, испортить жизнь, оболгать, оскорбить, облить говном. От такого соседя нужна реальная защита, ибо договор с ней ничего не стоит.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы, чтобы Конституция РФ запрещала иметь армию?:
Результаты
Интернет-ТВ
Официоз переходит к критике эксплуатации человека человеком
Официоз переходит к критике эксплуатации человека ...
14.05.2022
110 лет, как Ленин подписал первый номер "Правды"
110 лет, как Ленин подписал первый номер "Правды"
12.05.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Швеция вслед за Финляндией приняла решение вступить в НАТО (3)
В России не получается фашизма (2)
Или катастрофа - или социализм (2)
Опять обстреляли поселок под Белгородом (9)
Российская артиллерия уничтожила понтон (23)
И Чайковский - азиатский композитор (3)
К мировому голодомору все готово (18)
Человек - это то, во имя чего он живет (14)
Умер Андрей Бабушкин, правозащитник (4)
Официоз переходит к критике эксплуатации человека человеком (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: [в ахуе]
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Мой комментарий к записи Кибернетика философии от deminded
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: В России не получается фашизма
Михаил Делягин Михаил Делягин: Сезон охоты: куда делись губернаторы?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очищение власти и пресечение агрессии Запада условия выживания России
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss