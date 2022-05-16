Швеция вслед за Финляндией приняла решение вступить в НАТО

Тут все понятно, давно решили, и ясно было, что не передумают.

Тут вопрос - зачем?

Про Путина даже говорить не хочу - боролся, боролся против расширения НАТО на восток, и получил 1300 километров общей границы. В свое время Зимняя война началась с куда менее масштабной пограничной проблемы.

Но ведь ясно, что теперь РФ не начнет войну даже с Молдавией, после украинского блицкрига. Чего дергаться?

Вот и зададимся вопросом - зачем это Финляндии и Швеции?

Финляндии вроде бы одни проблемы - была самая спокойная граница, вероятность нападения России сами финские официальные лица оценивают как близкую к нулевой. А дополнительные расходы уже вносят в бюджет. Так за что платят?

И тем более Швеция, у которой вообще нет общей границы с Россией, а на Балтике российский флот совсем не доминирует.

По всему выходит, что вступление в альянск нужно скандинавским странам не для обороны, а для участия в грядущем переделе мира. Ну и расширяться им есть только в одном направлении - российском. Можно, конечно, опять под Полтаву, но как-то не очень...

Опыт украинского блицкрига - это вторая серия Зимней войны, когда об СССР впервые заговорили как о колоссе на глиняных ногах. Но тогда колосса недооценили, а сейчас?

У Финляндии есть исторические претензии на Выборг и всю Южную Карелию, а также в принципе на весь Кольский полуостров.

У Швеции не столь очевидно, но именно Россия не дала Швеции превратиться в северную империю - по сути, вся Ленинградская область - это Ингерманландия, исконная шведская территория. И сам Петербург когда-то возник на месте шведского города Ниеншанц. Нарва, Шлиссельбург... Все когда-то было шведское. Впрочем, как и вся Финляндия и большой кусок Прибалтики.

В общем, другой причины срочно вступать в НАТО для скандинавских стран я не вижу...

А.Б.