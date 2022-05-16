Швеция вслед за Финляндией приняла решение вступить в НАТО

Тут все понятно, давно решили, и ясно было, что не передумают.
Тут вопрос - зачем?
Про Путина даже говорить не хочу - боролся, боролся против расширения НАТО на восток, и получил 1300 километров общей границы. В свое время Зимняя война началась с куда менее масштабной пограничной проблемы.
Но ведь ясно, что теперь РФ не начнет войну даже с Молдавией, после украинского блицкрига. Чего дергаться?
Вот и зададимся вопросом - зачем это Финляндии и Швеции?
Финляндии вроде бы одни проблемы - была самая спокойная граница, вероятность нападения России сами финские официальные лица оценивают как близкую к нулевой. А дополнительные расходы уже вносят в бюджет. Так за что платят?
И тем более Швеция, у которой вообще нет общей границы с Россией, а на Балтике российский флот совсем не доминирует.
По всему выходит, что вступление в альянск нужно скандинавским странам не для обороны, а для участия в грядущем переделе мира. Ну и расширяться им есть только в одном направлении - российском. Можно, конечно, опять под Полтаву, но как-то не очень...
Опыт украинского блицкрига - это вторая серия Зимней войны, когда об СССР впервые заговорили как о колоссе на глиняных ногах. Но тогда колосса недооценили, а сейчас?
У Финляндии есть исторические претензии на Выборг и всю Южную Карелию, а также в принципе на весь Кольский полуостров.
У Швеции не столь очевидно, но именно Россия не дала Швеции превратиться в северную империю - по сути, вся Ленинградская область - это Ингерманландия, исконная шведская территория. И сам Петербург когда-то возник на месте шведского города Ниеншанц. Нарва, Шлиссельбург... Все когда-то было шведское. Впрочем, как и вся Финляндия и большой кусок Прибалтики.
В общем, другой причины срочно вступать в НАТО для скандинавских стран я не вижу...
А.Б.
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Прыщавый малец написал 16.05.2022 02:59
Взято с этого ресурса написал 16.05.2022 02:54
Похмелье написал 16.05.2022 02:07