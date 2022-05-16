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Московский листок

О трагедии коренных народов России

Опубликовано 16.05.2022 автором Cуляндзига Павел в разделе комментариев 0

О трагедии коренных народов России

Из моего выступления на сессии Ассамблеи ООН от 26.04.2022:

«В этих условиях о соблюдении прав коренных народов в России тоже практически невозможно говорить, а можно лишь констатировать сплошные грубые нарушения прав коренных народов, продолжение циничной политики колонизации в отношении земель и территорий коренных народов.

И одним из основных нарушителей прав коренных народов наряду с государством является бизнес.

Посмотрите информацию о нескольких уголовных делах и преследованиях, которые произошли и происходят в России в отношении коренных народов.

Несколько уголовных дел было возбуждено против шамана Кетчинова, который охраняет священное озеро своего народа ханты, по инициативе нефтяной компании Сургутнефтегаз, пытающейся забрать это озеро.

Второе. Лидер шорского народа Яна Тонагашева вместе с семьей была вынуждена покинуть свою Родину потому, что их землю, которую она пыталась защитить от угольных компаний, у ее шорского народа отобрали, а дом ее отца, который до последнего сопротивлялся, сожгли.

Третье. Представители рыбного бизнеса России выдавили со своих рыболовных участков практически все практически общины коренных народов, для которых рыболовство было единственным способом выживания.

Четвертое. Один из активистов саанского народа Андрей Данилов был задержан после того, как стал активно выступать против нарушения прав его народа со стороны компании Норникель и других компаний.

Поэтому, когда Вам рассказывают о той заботе, которую якобы проявляют Правительство России и российский бизнес о коренных народах, знайте, что это чаще всего циничная ложь и пропаганда».



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