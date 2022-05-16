Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Системообразующие пустышки

Опубликовано 16.05.2022 автором в разделе комментариев 0

кризис экономика
Системообразующие пустышки

Из списка системообразующих предприятий российской экономики исключат H&M, Adidas и ряд иных «дочек» иностранных компаний. Дело правильное. А вот как они туда попали? По сути, данные структуры приравнены по различным льготам и прочим мерам государственной поддержки к «Газпрому», «Роснефти» и даже оборонным предприятиям. 

«Иностранные ретейлеры одежды, заявившие о приостановке деятельности в России, среди которых H&M, Inditex (Massimo Dutti, Zara, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque), Adidas и LPP (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay), не должны находиться в перечне системообразующих организаций. Мерами государственной поддержки могут пользоваться системообразующие организации при условии, что предприятие не является организацией, приостановившей деятельность на территории Российской Федерации», — заявил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов. 

Компаний, входящие в перечень системообразующих, могут претендовать на вполне себе существенные «пряники» от государства. Помимо кредитов по льготной ставке существуют различные субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, госгарантии под кредиты и облигационные займы, и так далее. В общем, всё очень даже привлекательно. 

Критерии отбора в системообразующие предприятия от Минэкономразвития все вроде бы непротиворечивы и логичны. Должно выполняться одно из условий, любое: 

— градообразующее предприятие, оказывающее существенное влияние на развитие региона;

 

— головной исполнитель или исполнитель первого уровня кооперации по гособоронзаказу;

 

— осуществляет деятельность по эксплуатации критической инфраструктуры и (или) обеспечению безопасности на территории Республики Крым, города Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа;

 

— осуществляет разработку и внедрение критических технологий, разработку критически важного программного обеспечения;

 

— обеспечивает информационную безопасность, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в сети интернет;

 

— обеспечивает транспортную доступность удаленных территорий;

 

— признано доминирующее положение организации на рынке определенного товара в соответствии с законом «О защите конкуренции».

 

Как несложно догадаться, H&M и Adidas данным критериям не удовлетворяют. Тогда как они попали в системообразующие? А всё просто — есть различные лазейки на региональном уровне. Там дали на лапу, тут «помогли» — «инвестиции» в чиновников оправдываются. 

В настоящий момент список насчитывает 1149 позиций, документ лежит в открытом доступе, можно поинтересоваться. И, как бы выразиться поделикатней, охренеть.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы, чтобы Конституция РФ запрещала иметь армию?:
Результаты
Интернет-ТВ
Официоз переходит к критике эксплуатации человека человеком
Официоз переходит к критике эксплуатации человека ...
14.05.2022
110 лет, как Ленин подписал первый номер "Правды"
110 лет, как Ленин подписал первый номер "Правды"
12.05.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Системообразующие пустышки (0)
О трагедии коренных народов России (3)
Швеция вслед за Финляндией приняла решение вступить в НАТО (19)
В России не получается фашизма (13)
Или катастрофа - или социализм (11)
Опять обстреляли поселок под Белгородом (10)
Российская артиллерия уничтожила понтон (21)
И Чайковский - азиатский композитор (3)
К мировому голодомору все готово (17)
Человек - это то, во имя чего он живет (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Бушующее пламя произвола региональных чинуш. ПОЛНЫЙДелягин41
Михаил Делягин Михаил Делягин: Системообразующие пустышки: список значимых для экономики РФ предприятий собираются косметически п
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Грёзы о Мариуполе: Почему Евровидение поддержало призыв Киева освободить нацистов из "Азова"
Дарья Митина Дарья Митина: [в ахуе]
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Мой комментарий к записи Кибернетика философии от deminded
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss