Системообразующие пустышки

Из списка системообразующих предприятий российской экономики исключат H&M, Adidas и ряд иных «дочек» иностранных компаний. Дело правильное. А вот как они туда попали? По сути, данные структуры приравнены по различным льготам и прочим мерам государственной поддержки к «Газпрому», «Роснефти» и даже оборонным предприятиям.

«Иностранные ретейлеры одежды, заявившие о приостановке деятельности в России, среди которых H&M, Inditex (Massimo Dutti, Zara, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque), Adidas и LPP (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay), не должны находиться в перечне системообразующих организаций. Мерами государственной поддержки могут пользоваться системообразующие организации при условии, что предприятие не является организацией, приостановившей деятельность на территории Российской Федерации», — заявил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

Компаний, входящие в перечень системообразующих, могут претендовать на вполне себе существенные «пряники» от государства. Помимо кредитов по льготной ставке существуют различные субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, госгарантии под кредиты и облигационные займы, и так далее. В общем, всё очень даже привлекательно.

Критерии отбора в системообразующие предприятия от Минэкономразвития все вроде бы непротиворечивы и логичны. Должно выполняться одно из условий, любое:

— градообразующее предприятие, оказывающее существенное влияние на развитие региона;

— головной исполнитель или исполнитель первого уровня кооперации по гособоронзаказу;

— осуществляет деятельность по эксплуатации критической инфраструктуры и (или) обеспечению безопасности на территории Республики Крым, города Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа;

— осуществляет разработку и внедрение критических технологий, разработку критически важного программного обеспечения;

— обеспечивает информационную безопасность, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в сети интернет;

— обеспечивает транспортную доступность удаленных территорий;

— признано доминирующее положение организации на рынке определенного товара в соответствии с законом «О защите конкуренции».

Как несложно догадаться, H&M и Adidas данным критериям не удовлетворяют. Тогда как они попали в системообразующие? А всё просто — есть различные лазейки на региональном уровне. Там дали на лапу, тут «помогли» — «инвестиции» в чиновников оправдываются.

В настоящий момент список насчитывает 1149 позиций, документ лежит в открытом доступе, можно поинтересоваться. И, как бы выразиться поделикатней, охренеть.