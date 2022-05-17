Когда содержание пропаганды определяют малограмотность и слабоумие

Не суть, а форма

Читаю: «Зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский – ведущему Sky News, процитировавшему министра обороны Великобритании, что «Россия своими действиями на Украине зеркально отражает фашизм»: Это же катастрофа и позор! Это же то, что сегодня отражает Британия, которая забыла все, за что когда-то сражалась. Вот вчера на странице в инстаграме Зеленского появилась фотография. На ней эмблема. Знаете, что это? Это эмблема немецкой дивизии СС времен второй мировой войны. Поэтому он опубликовал ко Дню Победы эмблему бойца Правого сектора, сказав, что это символ борьбы с нацизмом. Так он это видит! Эта дивизия ответственна за гибель сотен британцев во Франции в начале второй мировой войны. Получается, что Британия сейчас покрывает нацизм и тех, кто убивает ее же собственных граждан».

Чтобы вы поняли о чём речь. На Украине в большом количестве изготавливаются различные нашивки, которые не оговорены военной формой, но которые солдаты сами приклеивают себе на снаряжение типа для показа своей бесстрашности. Вот такая нашивка (патч) «мёртвая голова» из какой-то компьютерной игры

https://militarist.ua/upload/medialibrary/751/751f4c839cf655dab2c67131fa197211.jpg

И вот фото бойца с такой нашивкой или похожей и выставил Зеленский.

https://cont.ws/uploads/pic/2022/5/1652109882_2022-05-09-17.19.12.jpg

«Мёртвая голова» символизирует способность её носителя пойти на смерть ради исполнения долга. Впервые она стала эмблемой прусских «чёрных гусар» ещё в XVIII веке как их обязательство не жалеть собственной жизни в бою. На их примере эта символика широко распространилась по всей Пруссии именно как символ самоотверженности. Вот, к примеру, кайзер Германии с этим символом на шапке.

http://www.sammler.ru/uploads/post-396-1170101269.jpg

От немцев этот символ перешёл в Русскую армию и стал опознавательным знаком Александрийского гусарского полка

https://s.mediasole.ru/cache/content/data/images/1605/1605907/original.jpg

https://navegante.ru/Insignia/Down/x5_1914.jpg

Когда после поражения в Первой мировой войне немцы под руководством Гитлера восстанавливали вооружённые силы Германии, то они эту «мёртвую голову» сделали эмблемой танковых войск. А «охранные отряды» нацистов – эсэсовцы – сделали «мёртвую голову» (с нижней челюстью) и своим символом.

Вот чего вы, штатские недоноски, уссыкающеся даже не от мысли о смерти, а от мысли о боли, лезете в дела людей, готовых жертвовать своей жизнью?!

Вот, к примеру, Пушилин вручает орден ДНР солдату, отличившемуся в боях с украинскими войсками. Видите, что у этого солдата на рукаве?

https://i.ibb.co/nm0g33T/s-MVRm-Xdsvgnn-ZZ-X7b8-YAyy6f-It-AQu-K-6-MOXQx-X2-Wx9-O68f-Q-T-YK0-EQ84jxaca58l-Pd5-p3n-QWy-D2-GUsi.jpg

Вот сообщение в Telegram: «Видео с нашивкой дивизии СС «Мёртвая голова» опубликовал российский военный Анатолий Дремов. Он - 25-летний владелец питерского бистро «Maxxl». Сейчас он участвует в боевых действиях в Попасной на территории Украины в составе 2 батальона 4 МСР».

Откуда пошла эта напасть цепляться к форме, а не к сути?

И с перестройкой это стало принципом – НЕ СУТЬ, А ФОРМА! Скажем, не реальной народовластие – не служба народу всех органов власти, а всего лишь «альтернативные выборы», не индустриальная мощь страны, а всего лишь «рыночные отношения».

Особенно это проявилось, когда начали превращать Россию в откровенно фашистское государство, когда уничтожили свободу слова законом «О противодействии экстремистской деятельности», когда вопреки Конституции РФ объявили разрешённые Конституцией крайние взгляды в политике (экстремизм) преступлением, когда вдруг объявили опасным преступлением давно уничтоженный германский нацизм.

Но и тут, вместо фашистской сути нацизма – насилие над народом, запретили его форму – его символику - то, что более полустолетия не вызывало никаких негативных последствий – запретили атрибутику и государственные идеи давно погибшей идеологии. У этих придурков экстремизмом стало «использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения».

Особенно досталось свастике, или, как Гитлер называл этот символ, «мотыгообразному кресту». Я уже не говорю про весь Восток, но ведь и в христианстве это был обычный символ, скажем, ещё при царе в России заготовили клише к новым денежным купюрам, но использовало их уже Временное правительство, сняв с орла короны. Вот образец 250-рублёвой купюры, обратите внимание, на какой фон помещён орёл.

https://84.img.avito.st/640x480/5931612184.jpg

А вот опознавательные шевроны и наградной знак калмыкских частей Красной Армии.

https://ic.pics.livejournal.com/zsbooka/76660320/1083251/1083251_original.jpg

И возражать против широкого использования свастики в своих рядах коммунисты начали только после того, как в Германии этот символ взяли для своей идентификации фашисты – самые страшные враги коммунистов. После этого использование свастики в коммунистической символике было объявлено недопустимым. Незадолго до образования СССР, в ноябре 1922 года, нарком просвещения А.В. Луначарский в газете «Известия» дал заметку «Предупреждение»: «На многих украшениях и плакатах в дни последнего празднества, как и вообще на разного рода изданиях и т.д., по недоразумению беспрестанно употребляется орнамент, называющий свастикой и имеющий такой вид. Так как свастика представляет собою кокарду глубоко контр-революционной немецкой организации ОРГЕШ, а в последнее время приобретает характер символического знака всего фашистского, реакционного движения, то предупреждаю, что художники ни в коем случае не должны пользоваться этим орнаментом, производящим, в особенности на иностранцев, глубоко отрицательное впечатление».

Как видите, у коммунистов и мысли не было запретить свастику – это же идиотство, а речь шла о недопустимости использования самими коммунистами свастики, и не использовать её только для потому, чтобы и их не идентифицировали с фашистами.

И пока коммунисты были у власти, ни одному дебилу, повторю, не приходило в голову свастику запрещать.

Мне возразят – ну и что, что «мёртвая голова» и свастика старинные символы? Раз нацисты свастикой себя обозначали, то и сегодня, если человек свастику на себя лепит, то он нацист, и не важно, чего этот человек хочет - не важна его суть, - такого человека нужно уничтожать.

Но по этой логике не важно, что полосатый флаг когда-то был символом Российской империи! Раз пособники нацистов, власовцы, его взяли для своей идентификации, то все, кто себя связывает сегодня с этим флагом – это власовцы и пособники нацистов. Между прочим, в таком утверждении больше истины, чем в свастике для идентификации нацистов, поскольку именно под этим бело-сине-красным полосатым флагом последователи Гитлера добились в СССР гитлеровской цели – развалили СССР на «независимые» колониальные государства.

Но речь не об этом, а о пропаганде.

Ну, чего стоит дебильное нытьё про борьбу с нацизмом, под которым видят убийство людей, обозначающих себя символом, который кретинам кажется похожим на свастику «до степени смешения»? Ведь это не умные люди, а вы, идиоты, легко себя убеждаете, что раз человек со свастикой, то, значит, нацист, причём, только потому убеждаете, что вы сами идиоты. А мир смотрит на суть нацизма: бомбят ли эти «нацисты» мирные города, убивают ли женщин и детей?

Вопли Кремля о денацификации без конкретной сути – это вопли ни о чём!

Вы можете вопить до хрипоты, что в ДНР за год: «С 1 января до 30 декабря 2021 года пострадали 97 военнослужащих и 32 гражданских лица, за тот же период погибли 70 военнослужащих и семь мирных жителей», - но миру на это плевать, поскольку всего за 75 дней войны Прокуратура Украины, совместно с международными представителями уже зафиксировала только убийство 227 и ранение 420 только детей Украины! Так чего на фоне этих чисел стоит блеяние про свастику и про «8 лет страданий»?

Эти кремлёвские идиоты, которые «слышали звон, да не знают, где он», решили - раз США и НАТО бомбят, кого хотят, то и нам, клопам, можно! Хорошо, но разве США и НАТО хоть раз бомбили кого-то, чтобы включить территории своих жертв в состав своих государств, как это сегодня делает Кремль? Нет, они официально и всегда бомбили только и исключительно, чтобы «принести демократию».

Так, что надо было делать умным людям?

Нельзя было эту войну начинать. Однако начали.

Но когда стало понятно, что «блицкрига» не будет, что с нападением на Украину Кремль жидко обосрался, когда не получилось присоединить к себе те области Украины, на которые позарились, надо было немедленно поменять цели, и утверждать, что Кремль напал на Украину не с целью ограбить, а исключительно с целью защиты русских Украины. Но для этого придать реальной борьбе с нацизмом конкретное содержание – ФОРМУ ЗАМЕНИТЬ СУТЬЮ! Не кричать, что мы пришли убить всех, кто со свастикой, а поставить целью хоть как-то реально унять реальных нацистов Украины и этим принести хоть какую-то пользу и для народа Украины.

И для этого требовать:

- вернуть русским на Украине статус коренного народа;

- сделать русский язык вторым государственным;

- выделить области с большинством русскоговорящего населения в автономии или вообще реорганизовать Украину в федерацию.

Делать то, что делали американцы, - убрать из целей войны идиотизм, который негативно действует на народы мира, и сделать целями то, что похоже на справедливые войны. Да и на Украине эта бескорыстность и справедливость было бы воспринято с пониманием и привлекло бы массы сторонников, поскольку война велась бы не с народом Украины, а с правящими нацистами во власти Украины. И тогда даже украинские националисты вели бы войну не за независимость Украины, как они ведут её сейчас, а вели бы войну за то, чтобы не дать русским говорить на русском языке. А это превратило бы даже украинских нацистов из реальных патриотов в реальных злобных идиотов, а на такой статус не много граждан Украины согласилось бы. Даже из числа солдат полка «Азов».

Но в Кремле сидят известные «интеллектуалы»!

Гордость российской дипломатии

Вот возьмите пример с Лавровым. Ему потребовалось как-то доказать, что Украина нуждается в пресловутой денацификации и он «зашёл с козырей», взявшись оспорить Зеленского, попавшего было со своей болтовнёй в реальную ловушку. Лавров выдал 1 мая 2022 года:

«Зеленский выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят».

Что хотел Лавров? Явно не оскорбить Гитлера сравнением с евреем Зеленским. Но в Израиле несказанно обрадовались тому, что Лавров опёрся на утверждения записных антисемитов, и подняли хай об антисемитизме Лаврова. В результате униженные извинения Кремля не помогли – Израиль начал поставлять оружие на Украину.

И вот спросить Лаврова, а на хрена тебе придурковатые дискуссии антисемитов о национальности Гитлера, когда история просто обилует теснейшими связями евреев с нацистами?? Обилует примерами, когда именно евреи во главе сообществ не просто угнетали, а уничтожали подчинённых им людей, включая самих евреев?

Я даже не буду вспоминать, что все национальные батальоны Украины первоначально создавались на деньги евреев, в частности, на деньги того же спонсора Зеленского – Коломойского.

Но если опираться на историю, то можно начать с города, в котором как раз и правит Украиной еврей Зеленский, ведь именно в Киеве началось то, что потом распространилось на всю Восточную Европу – именно в Киеве не немцы, а 9 киевских раввинов в сентябре-октябре 1941 года обманули евреев, убедив их, что гестаповцы и украинские полицейские, якобы, ведут их не на расстрел в Бабий яр, а как элитную нацию переселяют в безопасное место.

Возглавивший еврейское гетто Вильнюса еврей Якоб Генс, по договорённости с нацистами формировал в гетто партии евреев и по очереди отправлял их «переселяться». Переселял он евреев недалеко – в Понары, где их расстреливали в котлованах недостроенных бензохранилищ литовские полицейские. Правда, когда евреи гетто откупались золотом, то Генс перемещал их в конец очереди, оттягивая расстрел. И вот так сионист Генс «переселил» в могилы 38 тысяч евреев Вильнюса и еще 10 тысяч евреев из округи, но особенно он отличился с еврейским гетто в белорусском городке Ошмяны. Там он уничтожил всех ошмянских евреев силами только еврейской полиции Вильнюсского гетто! Но евреи считают этого Генса трагической личностью, даже фильм о нём сняли.

Весной 1943 года видный сионист, сотрудничавший с нацистами, Альфред Носсиг, руководивший еврейским гетто Варшавы, по сговору с нацистами начал переселять евреев гетто в Освенцим. Евреи-коммунисты Варшавского гетто поднял восстание, и первое, что они сделали, это убили руководившего гетто и сотрудничавшего с немцами и этого Носсига, и всех руководителей еврейской полиции.

Даже бандеровцы не сотрудничали с немецкими нацистами так тесно, как элита еврейства!

Это же надо набрать в Министерство иностранных дел таких недоумков, чтобы в таком простом вопросе Лавров начал вспоминать про Гитлера, вместо того, чтобы загнать Зеленского в тупик с его утверждением, что еврейство исключает союз с нацистами!

Как не вспомнить бессмертное выражение Лаврова: ДБЛ, БЛД!

Что у умного в голове

Если враг не сдаётся, то его, понятное дело, уничтожают, но далеко не всегда и не всем хвастаются. Вот войска ДНР решили похвастаться, что они сумели убить одного военнослужащего полка «Азов», а одного ранить:

«Александр Ходаковский заявил об обнаружении тоннеля, по которому засевшие на «Азовстали» боевики могли покидать территорию завода …к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, боевики набирали воду. «Сегодня тоннель блокировали, со стороны противника один «двести» и один «триста», — написал Ходаковский в своем телеграм-канале».

Зачем он это написал? Стоил ли один убитый солдат полка «Азов» того, чтобы самого Ходаковского начали сравнивать с немецкими фашистами?

Ведь это оголтелые фашисты в начале Великой Отечественной войны, чтобы сломить не желающих сдаваться защитников Брестской крепости, блокировали им выход к реке Буг, не давая набрать из неё воды. Это известный приём. Немецко-румынские фашисты, чтобы принудить сдаться партизан в одесских катакомбах отравили там колодцы питьевой воды. Но наиболее похожа на «Азовсталь» ситуация с Аджимушкайскими каменоломнями в Керчи. С мая по октябрь 1942 года там не сдаваясь сражались части Крымского фронта - около 13 тысяч солдат, офицеров, гражданских лиц, включая женщин и детей. Чтобы заставить их сдаться фашисты не просто убивали всех, пытающихся подойти к колодцам, они забросали все близлежащие колодцы трупами советских солдат, заставляя обороняющихся слизывать воду со стен каменоломен.

Не всякими деталями даже победы уместно хвастаться.

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В итоге интеллектуальный уровень пропаганды России полностью отражает интеллектуальный уровень власти.

По-другому это оценить нельзя.