Туминас оказался лжережиссером и лжелауреатом

Премьер-министр Мишустин подписал распоряжение об отмене премии правительства театральному режиссеру Римасу Туминасу, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации: "Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства Российской Федерации 2021 года в области культуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, кабмин России внес изменения в положение о премии правительства РФ в области культуры: " Решение о присуждении премии может быть изменено правительством Российской Федерации до вручения диплома лауреата премии, почетного знака лауреата премии и удостоверения к нему", - говорится в сообщении.

В конце февраля Туминас стал "свободным художником - художественным руководителем" театра. По словам режиссера, он принял решение передать административные обязанности директору театра из-за возраста и проблем со здоровьем, в апреле Туминас уехал из России в Литву.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили 4 мая, что разыграли Туминаса: представившись министром культуры Украины, один из них предложил режиссеру поставить спектакль о Степане Бандере, и тот согласился. Также, по словам пранкеров, Туминас согласился на предложение вести диверсионную деятельность в Театре имени Вахтангова и поддержал решение о дисквалификации российских деятелей на европейском культурном пространстве.

Пресс-служба Театра имени Вахтангова сообщила 6 мая, что Туминас прекратил работу в учреждении.

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Интересно, мне одному кажется, что история пахнет дерьмом?

Пранкеры звонят пожилому и явно нездоровому человеку, чтобы не просто разыграть его, а чтобы, как говорят нынче, "подставить по полной". По сути, пранк стал использоваться как полицейская провокация.

Жаль, что в 1937 году не было пранкеров, могли бы весь Союз театральных деятелей пересажать.

Но что такого, что режиссер согласился ставить спектакль о Бандере? Ведь ставить спектакль - еще не значт прославлять. Эдак мы и "Мастера и Маргариту" вместе со всеми, кто экранизировал роман, можем обвинить в глумлении над церковью - ведь автором так и указано, что это роман о Пилате, персонаже, для всех христиан куда более отрицательном, чем Бандера.

Ну и отняли награду.

Как можно отнять награду за некое деяние, сродни подвигу, если только не выяснилось, что подвиг не совершен?

Потом герой или лауреат может вести себя как угодно. Но как можно лишить уже совершенного подвига?

Разве орден или премия - это такие цацки, которые дают поносить, а потом отбирают?

Получается, что правительство вручило премию Туминмасу и другим с предупреждением: "Смотри, веди себя хорошо, а то отберем!"

Странно, ведь подвиг или свершение уже было, уже признано - как можно, допустим, Гагарина признать не летавшим в космос или Матросова не закрывшим своим телом амбразуру дота? Что бы они не совершили потом.

Но у нас, да и не только у нас, можно, оказывается, задним числом лишить подвига. Или свершения. Или достижения.

Хокку.

На дизеле с другом работали мы.

Не знаю, как и назвать нас...

Дизель украли.

А.Б.