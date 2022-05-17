ДГИ наступает на жилищном фронте!

Пока солдаты российской армии наступают на украинском фронте, российские чиновники тоже не бездействуют, ведя боевые действия на нескольких фронтах сразу. В том числе, на жилищном.

А именно - 17 мая 2022 г. Солнцевский суд г. Москвы рассмотрит иски ДГИ (департамента городского имущества) о выселении из дома по адресу 50 лет Октября, 5/1 Анастасии Ивановной Щербаковой (пенсионерка, проработала всю жизнь, иного жилья не имеет) и семьи Дворниковых (мать, отец и ребенок, тоже другого жилья не имеют).

Напоминаем, данный дом – это бывшее общежитие "Мостелефонстроя". Жильцы этого дома получили жилье от работы («Мостелефонстроя»). Прожили в доме от 20 до 40 лет. Сейчас их выживают самыми разными способами. Создают при помощи «ремонта» невыносимые условия проживания, сносят поставленные жильцами двери, подают иски в суд.

Отметим, что общежитие, даваемое при СССР, а также сразу в постсоветское время (до введения в действие нового жилищного кодекса) нельзя рассматривать как временное жильё. Точнее, при СССР это жильё было временным, но человек в дальнейшем получал от своего предприятия уже квартиру и в постоянное пользование. После того как СССР перестал существовать, возможность переезда из общежития в квартиры серьезно уменьшилась. Зачем на трудовой народ тратить лишнюю деньгу, когда яхты покупать нужно, дворцы покупать нужно, футбольные команды покупать нужно. Ущемлять элиту в её жизненных интересах непатриотично и способствует развалу страны. Если народ не хочет кормить своих олигархов – будет кормить чужих, не так ли?

Однако, видимо, чтобы уж совсем не доводить дело до социального взрыва (отбирая сразу у слишком многих слишком многое), за людьми живущими в общежитиях (как и за людьми живущими в обычных домах) признали было право на постоянное проживание, т.е., заключение договора соцнайма и приватизацию жилья.

Переход данного жилья в городской жилищный фонд с последующим признанием прав на него у его жильцов был зафиксирован Приложением №3 к Постановлению Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г, указом президента РФ от 10 января 1993 года N 8, ст. 18 закона «О приватизации Жилищного фонда», ст. 7 закона «О введении в действие жилищного кодекса».

Отметим, что ст. 7 закона «О введении в действие жилищного кодекса», ещё раз декларирующая права жильцов, была принята после того, как попытки массовых выселений (в начале 2000-х) вызвали массовые акции протеста.

В настоящее время чиновники (и их братья-предприниматели), видимо, решили, что можно попробовать снова и опять начали потихоньку выковыривать людей из домов. Там, где встречается массовое сопротивление, они могут отступить, однако во многих случаях, у них, к сожалению, получается, тогда господа-мегажулики радостно потирают лапки и переходят к следующему объекту недвижимости.

Именно это и происходит в бывшем общежитии «Мостелефонстроя».

Причём, следует обратить внимание на характер претензий ДГИ к жильцам. Сейчас ДГИ хочет выселить людей через суд, заявив, что инстанция вселившая их (в данном случае, «Мостелефонстрой») владел домом незаконно. То есть. обратите внимание - у вас может быть всё, включая прописку, но, чиновники говорят, что тот, кто вас вселил, сделал это не по закону и – здравствуй, улица!

Ранее подобная практика не применялась. Ранее в отношении жильцов общежитий чиновники пытались доказать, что они, жильцы, самозахватчики, а в отношении жильцов обычных домов предпочитали более сложные пути. Например, объявить дом аварийным, как на Кривошлыковском 4 (Ростов-на-Дону).

Впрочем, если технология будет обкатана и не встретит массового сопротивления, то, возможно, её распространение и дальше. Вплоть до жильцов обычных домов.

Отметим, что наш всенародно любимый президент многократно, к примеру, на расширенном заседании коллегии генеральной прокуратуры от 25.04.2022 говорил о необходимости помощи для малозащищённых слоёв населения (понятно что жильцы бывших общежитий к ним относятся).

Только вот в реальности мы видим совсем другое. По чисто субъективному мнению автора статьи тут два варианта. То ли российский президент вслух говорит одно, а тайно другое, то ли российские чиновники слушают какого-то другого президента. Какой из этих вариантов верен – автор предоставляет судить читателю.