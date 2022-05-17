Какой мир, если помощь в 40 миллиардов

«База» публикует список погибших и пострадавших в белгородском селе Солохи, по которому вчера был нанесен удар.

Погибший: Руслан Нефедов, 18 лет

Пострадавшие:

Владимир Цыганко, 74 года

Алексей Максименко, 84 года

Виктор Краснопольский, 36 лет

Владимир Скребцов, 44 года

Никита П., 14 лет

Владислав К., 16 лет

Игорь Шинкаренко, 51 год

Никто из них не имеет никакого отношения к вооруженным силам.

Предположительно, обстрел велся из ракетной установки «Ураган», повреждены магазин, частные дома и несколько автомобилей. У всех пострадавших осколочные ранения. Это к вопросу о якобы военных объектах в приграничных селах.

Зачем это делается?

Село приграничное, о том, что происходит в Харькове это люди знают без всякого телевидения. И у половины из них украинские фамилии, что в целом отражает национальный состав на Белгородчине - он такой же, как в соседней Харьковской области Украины.

Теперь, думаю, противников спецоперации в селе Солохи стало существенно меньше.

Такое чувство, что никакой мир пока что никому не нужен. Надо 40 миллиардов американской помощи осваивать, какой мир...

А.Б.