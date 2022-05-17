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Московский листок

Отдых в Крыму сильно сокращается

Опубликовано 17.05.2022 в разделе комментариев 0

крым отдых
Отдых в Крыму сильно сокращается

Этим летом могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов в Крыму в связи с низким спросом со стороны российских туристов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные экспертов.

Из-за низкого спроса некоторые сезонные средства размещения на полуострове могут не открыться. Речь идет в основном о гостевых домах и небольших гостиницах. Заметим, как правило наиболее дешевых.

С этим согласилась представитель Tvil.ru Оксана Шустикова. По ее данным, не возобновят работу, вероятно, отели на 50—60 номеров. Это 20—30% от всего номерного фонда Крыма.

Негативные ожидания у представителей турбизнеса появились после майских праздников — тогда загрузка гостиниц составила всего 10—15%.

Одной из причин отмены туров стало закрытие аэропортов, которое планировалось сначала лишь до 2 марта. Но дело затянулось. Но так ли уже невозможно открыть аэропорт Платов или Виятзево, находящихся от ВСУ не менее, чем в 300 километрах?

Во время войны в Абхазии аэропорт в Алрере не закрывали, хотя он находится всего в 8 километрах от границы. Не закрывали аэропорт Владикавказа во время грузинского конфликта, хотя он всего в полусотне километров от границ Грузии.

Понятно, хотели провести спецоперацию совсем чисто, но ведь не получилось. Так может, хотя бы собственный туристический бизнес не уничтожать, вместе с укронацизмом?

 А.Б.



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