Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Швеция вслед за Финляндией приняла решение вступить в НАТО https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Туминас оказался лжережиссером и лжелауреатом https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Кто и за что приравнял H&M и Adidas к стратегическим предприятиям России? https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Какой мир, если помощь в 40 миллиардов

5 Отдых в Крыму сильно сокращается