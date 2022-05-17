"Не высовываться": журналист Баранов посоветовал, как себя вести новым губернаторам

Журналист, общественный деятель Анатолий Баранов в эфире Общественной службы новостей отметил, что губернаторами в 2000-х могли стать, в большинстве случаев политики, сегодня губернаторы – это люди, никому толком неизвестные.

«Это не самая позитивная тенденция. Если мы возьмем США, как пример западного типа устоявшейся демократии, то там, как правило, главным претендентом на кресло президента становится успешный губернатор. Вероятно, нашей власти не нужно, чтобы где-то в регионах зрели конкуренты. Федеральному центру важно, чтобы губернатор не перерос свое кресло, чтобы он не претендовал на большее. Нужно соблюдать главное условие – не высовываться».

Полномочия губернаторов в последние годы также изменились, отметил Баранов – они стали скромнее.