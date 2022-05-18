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Московский листок

Патриарх выступил с речью о вреде абортов в Совете Федерации

Опубликовано 18.05.2022 в разделе комментариев 0

церковь рпц кирилл
Патриарх выступил с речью о вреде абортов в Совете Федерации

Запрет абортов в частных клиниках и по ОМС мог бы стать частью мер по защите права ребенка на жизнь, следует из выступления патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Совете Федерации РФ.

"В последнее время государство обращает серьезное внимание на профилактику абортов. Здесь необходим комплекс мер, ограничительных и также поддерживающих материнство и поощряющих рождаемость. Представляется важным предложения законодателей, в частности, прекращение совершения абортов в частных клинках, благодаря чему точнее станут статические данные, исчезнет стимул гнаться за прибылью за счет уничтожения детских жизней", - сказал патриарх Кирилл.

***

Патриарх, то есть епископ, то есть монах - это, конечно, очень авторитетная фигура в деле прерывания беременности. Они бы еще шамана Габышева извлекли из дурки и спросили, что он думает о проблеме абортов. А что? У нас все конфессии равноправны, вытащили на парламентскую трибуну главу РПЦ - будьте любезны заслушать и всех остальных - католиков, мусульман суннитов и мусульман шиитов, а также исмаилитов, буддистов и вайшнавов, синтоистов и шаманов - как же без них...

Правда, церковь учит, что всякая власть от бога, а в Конституции РФ написано, что источником власти является народ. Нет ли в этом какого противоречия? Может, в Конституционному суде скажут, можно ли приглашать в парламент главу организации, программные цели которой, мягко говоря, противоречат Основному закону?

Ну и вопрос чисто церковный - если аборт в частной клинике, то нельзя. А в государственной, выходт, можно?

Мне как-то казалось, что церковь всегда против любых абортов, а оказывается - против коммерческих... Владыко Кирилл, а ты часом не партейный? 

А.Б.



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