Сколько можно наступать на одни и те же грабли?

Вчера, выступая на саммите ОДКБ, президент В.Путин заявил:

«Что касается расширения Североатлантического альянса: да, это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно во внешнеполитических интересах Соединенных Штатов. <...> У России нет проблем с этими государствами [со Швецией и Финляндией], и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение [НАТО] за счет этих стран не создает <...> Но расширение военной инфраструктуры на территории этого региона безусловно вызовет нашу ответную реакцию», — сказал Путин.

Но если дальнейшее расширение НАТО на Восток не создает для России непосредственной угрозы, то из-за чего сыр-бор? То мы выдвигаем Западу ультиматумы по поводу этого расширения, то начинаем спецоперацию на Украине. То препятствуем курсу Грузии на вступление в НАТО. Тогда зачем все это надо было делать, если это не несет непосредственной угрозы?

В 2004 году при вступлении Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО позиция Кремля была аналогичной - вступление этих стран в НАТО непосредственной угрозы России не создает. И действительно звучали заявление НАТО о том, что военная инфраструктура в Прибалтике создаваться не будет. И что мы имеем через восемнадцать лет? Военная инфраструктура создана и создает реальную угрозу нашей безопасности. И точно также будет и в Финляндии, и в Швеции. А мы как всегда потом будем громко восклицать, что НАТО нас опять обмануло.

Кстати,1 июля 2016 года Путин оценивал вступление Финляндии в НАТО совершенно по другому: ""Представьте себе, что Финляндия вступит в НАТО. Это значит, что финские войска уже перестанут быть независимыми, перестанут быть суверенными в полном смысле этого слова. Они станут частью военной инфраструктуры НАТО, которые в одночасье окажутся на границах Российской Федерации", — сказал Путин на совместной пресс-конференции президентов Финляндии и России.