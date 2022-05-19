Как бы избавить работника от вредности и от отпуска

Коллективный трудовой спор на оборонном заводе в Москве

В настоящее время на оборонном заводе «Салют» (специализация — двигатели для реактивных истребителей) начат коллективный трудовой спор. Причина - приказ № 11-171 от 15.03.2022, в соответствии с которым ряд работников лишились прибавки к отпуску за вредность (одни недельной, другие — двухнедельной).

Отметим, что увеличенный отпуск при вредных условиях труда даётся не просто в поощрение, а по медицинским показаниям. Это время, необходимое организму для восстановления. Но какое дело работодателю до здоровья работников! До пенсии дотянут, ну и ладно. Не дотянут (особенно до новой отложенной) - тем более, ну и ладно!

Особо отметим, что СОУТ (специальная оценка условий труда) во многих цехах просрочена, причём, проводилась она довольно интересным образом. Например, шум и вибрацию удобно измерять в то время, когда машины не работают (допустим, частичный простой в связи с ковидом). А загрязнение воздуха — при полностью открытых дверях и окнах (причем в зимнее время).

Далее подобными измерениями и обосновывается отсутствие необходимости дополнительных отпусков и компенсаций за вредность для работников.

В результате — на собрании действующей на «Салюте» первичной профсоюзной организации Российского профсоюза металлистов (входит в Союз профсоюзов России) было принято решение о начале коллективного трудового спора. В своем заявлении профсоюз выдвинул требования восстановить продолжительность отпусков, а также:

«В срок до 25.05.2022 направить в МК ППО РПМ работников АО «ОДК» ПК «Салют» отчёт о проведении специальной оценки условий труда, включающий в себя результаты проведения СОУТ на основании ч. 1 ст. 15 ФЗ 426 от 28.12.2013.

Дальнейшие мероприятия по СОУТ проводить с участием уполномоченного по охране труда ППО РПМ работников АО «ОДК» ПК «Салют» на основании ст. 25 главы 4 ФЗ 426 от 28.12.2013».

Естественно, профсоюз предложил работодателю создать примирительную комиссию (как по закону положено при трудовых спорах). Обращения профсоюза были сданы в канцелярию «Салюта» 16 мая.

Тем временем, 17 мая 2022 года процедура СОУТ прошла в 24-м цехе. Отметим, что и Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" (ст.ст. 5, 25) и Трудовой кодекс (ст. 214 и 370) обязывают проверяющих контактировать с работниками и допускать к проверке представителей профсоюза. В данном же случае проверяющие стремились свести контакты к минимуму, мотивируя это — «мы что, в каждом цехе по часу должны быть?»

Даже назвать свою экспертную организацию не соизволили. О том, чтобы работники и представители профсоюза РПМ смогли проконтролировать, правильно ли проверяющие фиксируют на бумаге показания приборов – даже и речи не было. Ну и, конечно, проверяющие стремились собирать воздух для проб подальше от тех мест в цеху, где стоит пыль от металлообработки, где работают с аммиаком или краской.

В общем, менеджмент «Салюта» продолжает операцию по «обезвреживанию» рабочих мест. Объединённые в профсоюз работники планируют кампанию по сопротивлению подобному «благодеянию». Наше издание следит за развитием конфликта.