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Московский листок

Кто же воюет с собственной житницей?

Опубликовано 19.05.2022 в разделе комментариев 1

голод хлеб зерно пшеница
Кто же воюет с собственной житницей?

Глава МИД Германии Анналена Бербок в очередной раз сообщила, что Россия использует в качестве оружия блокаду экспорта зерновых с Украины.

Министр иностранных дел выступила в среду на конференции по продовольственной безопасности в ООН. Мероприятие проходит в рамках председательства США в Организации Объединенных Наций. 

"Россия начала зерновую войну, которая вызывает глобальный продовольственный кризис", - утверждала Бербок.

***

Я не большой сторонник российской власти, но в данном случае валят с больной головы на здоровую.

Кто перекрыл для России систему международных платежей, заблокировал деньги на счетах и закрыл возможность открыввать новые счета?

И кто закрыл европейские порты для коммерческих судов из РФ?

А теперь российское зерно так и останется в России. И, возможно, не так уж плохо: пока в других странах будут тренироваться голодать, в России перейдут на пшеничную кашу.

Ну а что до украинского зерна, то кто мешает возить его в Европу теми же составами, что привозят туда танки...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
нооскоп написал 19.05.2022 01:31
Жаль вы забыли, кто по глупости начал эту войну.
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