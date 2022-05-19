Кто же воюет с собственной житницей?

Глава МИД Германии Анналена Бербок в очередной раз сообщила, что Россия использует в качестве оружия блокаду экспорта зерновых с Украины.

Министр иностранных дел выступила в среду на конференции по продовольственной безопасности в ООН. Мероприятие проходит в рамках председательства США в Организации Объединенных Наций.

"Россия начала зерновую войну, которая вызывает глобальный продовольственный кризис", - утверждала Бербок.

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Я не большой сторонник российской власти, но в данном случае валят с больной головы на здоровую.

Кто перекрыл для России систему международных платежей, заблокировал деньги на счетах и закрыл возможность открыввать новые счета?

И кто закрыл европейские порты для коммерческих судов из РФ?

А теперь российское зерно так и останется в России. И, возможно, не так уж плохо: пока в других странах будут тренироваться голодать, в России перейдут на пшеничную кашу.

Ну а что до украинского зерна, то кто мешает возить его в Европу теми же составами, что привозят туда танки...

А.Б.