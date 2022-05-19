Финский премьер отрицает планы по размещению ядерного оружия

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня.

"Эта тема не обсуждается. И все зависит от наших национальных решений. Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим. И мне не кажется, что есть заинтересованность [НАТО] размещать ядерное оружие или открывать свои базы в Финляндии", - сказала премьер в опубликованном в четверг в газете Corriere della Sera интервью.

"Вступление в НАТО - это акт мира, а не объявление войны", - утверждает Марин.

Она также заявила, что у страны уже наработана высокая оборонная способность, а на оборону тратится уже больше 2% ВВП.

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Извините, но где тут "акт мира"?

Финляндии и так ничего не угрожает, но она при этом тратит болше 2 процентов ВВП на оборону.

Зачем ей НАТО?

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И то, что сейчас вопрос размещения ядерного оружия не стоит на повестке дня не означает, что он встанет завтра. Санна Марин ясно же сказала: "Все зависит от наших национальных решений". Решат национально - и будет ядерное оружие.

Хотя на самом деле - мы буквально вчера обсуждали этот вопрос с Игорем Минтусовым в студии, и запись появится в ближайшее время, речь о размещении не только в Финляндии, а вообще где-либо ракет с ядерными боеголовками действительно не стоит. И вообще за рубежом США хранят свое ядерное оружие только в двух местах в мире - это база Раммштайн в Германии и база Инжирлик в Турции, причем и там и там это авиационные бомбы, а не ракеты. То есть это не оружие первого удара - стратегический бомбардировщик не входит в зону действия ПВО противника, то есть первый удар наносится только ракетами. А бомбы вступают в дело, когда оборона прорвана и ПВО подавлена.

Если б еще одна база хранения ядерных авиабомб была нужна в северных широтах, то уже есть Норвегия, она еще северней и у нее есть общая граница с РФ.

Но есть вопрос размещения инфраструктуры стратегических сил США - это элементы Системы раннего предупреждения о ракетном нападении, радары, средства РЭБ, в конгце концов, та же ПВО. И есть возможность постройки арэродромов, которые могут в том числе использоваться и дальней авиацией, которая несет ядерное оружие.

Этот вопрос, судя по всему, не обсуждается и не оговаривается, в том числе и с премьер-министром.

А вот аэродром подскока в северных широтах как раз и обеспечивает дополнительную возможность нанесения первого ядерного удара по объектам Стратегических ядерных сил РФ в глубине континента. Не по Москве или Питеру, это смешно. А по позиционным районам РВСН, к примеру, на Урале или в Сибири.

У нас аналитики, несомненно, учили планиметрию в школе, и хорошо разбираются в плоскостных картах. Но земля, как известно, круглая, и стереометрия, которой в школе почти не касались, показывает, что из высоких широт, через полярную зону траектория полета ракет внутрь континента получается короче. И вот тот самый В-2 с гипотетического аэродрома в Финляндии вполне беспрепятственно выходит на позицию нанесения ракетного удара - и наносит, практически по любой точке на территории РФ по кратчайшей траектории...

А.Б.