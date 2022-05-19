Лозунг "Будь готов!" приобрел какое-то зловещее звучание

100 лет пионерии сегодня. 19 мая, вспомнили, да?

Когда в очередной раз в Москве разрушали какое-то знаковое здание (по-моему, это был Военторг), бессмертный Ресин (он до сих пор депутатствует!) выдал афоризм: «Мы вам построим такой же, но лучше». Стоны про то, что «нам не надо лучше!!! оставьте старый!!!», как водится, услышаны не были.

Нам постоянно и во всем пытаются сделать так же, но лучше. Что далеко ходить: аккурат к 100-летию пионерии придумали создать новую детско-юношескую организацию. К уже имеющейся юнармии, волонтерам Победы и прочей мишуре, слепленной на коленке, — в отличие от Всесоюзной пионерской организации, где воплотилось тонко уловленное отроческое стремление к романтике, где были красивые атрибуты и ритуалы (горн! галстук! «на флаг вызывается!»), реальные дела (тимуровцы), а главное — внятная идеология (обветшавшая, как и всё остальное, к 1970-ым). И целый пласт культуры, который сложился вокруг пионерской темы — книжки, кино, музыка. Я эти песни до сих пор пою! Пахмутова — вообще гений!

Как же это бесит, Господи. Взяли чудесную идею Бессмертного полка, запретили придумавших его томских телевизионщиков — и слепили «Бессмертный полк России». С триколором, Георгием Победоносцем, бюрократическим аппаратом и трехлетками в военной форме. Взяли (украли!!!) День Победы — и превратили его в агрессивную военную браваду, забыв, что суть этого Дня — память, скорбь и «никогда больше», а не «можем повторить». Зато в организациях и на предприятиях должны появиться (или уже появились?) какие-то типа парторги, в школах — завучи по воспитательной работе (главная функция — следить за крамолой). Это тоже уже было — и перестало быть нужным, когда страна потихоньку стала превращаться в цивилизованное европейское государство. А теперь вернут. Сделают так, как было, только лучше.

Не сделаете. Ворованную машину можно перекрасить, перебить номера, даже двигатель заменить — но «Москвич» никогда не станет «Фольксвагеном». Кстати, это тоже в тему.

А лозунг «Будь готов!» приобрел какое-то зловещее звучание, вы не находите?