На очереди к суду украинский радикал Денис Мурыга — его обвиняют в подрыве моста в Луганской области в 2019 году, в результате которого погибли часовые Народной милиции ЛНР.

В начале 2015 года Мурыга вступил в националистический батальон «Айдар». Спустя какое-то время он был назначен заместителем командира подразделения в Лисичанске.

Суд состоится 19 мая, то есть сегодня, в 14:00 в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

И тут, конечно, много вопросов.

Тот самый суд, в котором дважды осудили журналиста Сергея Резника за его профессиональную деятельность, причем второй срок накинули, когда Резник еще сидел в колонии в Каменске-Шахтинском - там теперь размещены украинские пленные... В таком суде, конечно, можно получить любой приговор.

Но если серьезно отнестись к суду как процессу, основанному на законе, то по каким законам следует судить гражданина Украины, состоявшего на воинской службе, выполнявшего приказ командира?

Воинским преступлением диверсионная операция навряд ли является, и то, что в ней погибли не мирные жители, а часовые, охранявшие этот мост - это как раз профессиональный риск. В конце концов, часовой и должен был не допустить подрыва охраняемого им объекта.

И до сих пор договор об экстрадиции между Россией и Украиной дейстивует, то есть по закону гражданина Украины, совершившего преступление на территории Украины (а в 2019-м году территория ЛНР признавалась в РФ территорией Украины) надо высылать по месту совершения преступления.

Подданных любой страны можно привлекать к ответственности только по законам их страны.

Нельзя наказывать граждан за преступление, совершённое вне территории страны. Это задача страны, на территории которой они совершили преступление.

И как они собираются судить боевика Мурыгу? и главное - зачем?

А.Б.