Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Ростове-на-Дону собираются судить боевика Мурыгу

Опубликовано 19.05.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
В Ростове-на-Дону собираются судить боевика Мурыгу

На очереди к суду украинский радикал Денис Мурыга — его обвиняют в подрыве моста в Луганской области в 2019 году, в результате которого погибли часовые Народной милиции ЛНР.

В начале 2015 года Мурыга вступил в националистический батальон «Айдар». Спустя какое-то время он был назначен заместителем командира подразделения в Лисичанске.

Суд состоится 19 мая, то есть сегодня, в 14:00 в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

И тут, конечно, много вопросов.

Тот самый суд, в котором дважды осудили журналиста Сергея Резника за его профессиональную деятельность, причем второй срок накинули, когда Резник еще сидел в колонии в Каменске-Шахтинском - там теперь размещены украинские пленные... В таком суде, конечно, можно получить любой приговор.

Но если серьезно отнестись к суду как процессу, основанному на законе, то по каким законам следует судить гражданина Украины, состоявшего на воинской службе, выполнявшего приказ командира?

Воинским преступлением диверсионная операция навряд ли является, и то, что в ней погибли не мирные жители, а часовые, охранявшие этот мост - это как раз профессиональный риск. В конце концов, часовой и должен был не допустить подрыва охраняемого им объекта.

И до сих пор договор об экстрадиции между Россией и Украиной дейстивует, то есть по закону гражданина Украины, совершившего преступление на территории Украины (а в 2019-м году территория ЛНР признавалась в РФ территорией Украины) надо высылать по месту совершения преступления.

Подданных любой страны можно привлекать к ответственности только по законам их страны.

Нельзя наказывать граждан за преступление, совершённое вне территории страны. Это задача страны, на территории которой они совершили преступление.

И как они собираются судить боевика Мурыгу? и главное - зачем?

А.Б.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы, чтобы Конституция РФ запрещала иметь армию?:
Результаты
Интернет-ТВ
Какой мир, если помощь в 40 миллиардов
Какой мир, если помощь в 40 миллиардов
17.05.2022
"Не высовываться": журналист Баранов посоветовал, как себя вести новым губернаторам
"Не высовываться": журналист Баранов посоветовал, ...
17.05.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почему антивоенные протесты первой волны были подавлены? (0)
"Азов" сдается (0)
В Ростове-на-Дону собираются судить боевика Мурыгу (0)
Лозунг "Будь готов!" приобрел какое-то зловещее звучание (0)
Финский премьер отрицает планы по размещению ядерного оружия (0)
Кто же воюет с собственной житницей? (15)
Как бы избавить работника от вредности и от отпуска (0)
Сколько можно наступать на одни и те же грабли? (13)
Патриарх выступил с речью о вреде абортов в Совете Федерации (12)
"Не высовываться": журналист Баранов посоветовал, как себя вести новым губернаторам (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Вдогонку
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как избежать выбора между Гаити и Ираком: прогресс и новая цивилизация
orphoprosecutor orphoprosecutor: Будьте готовы!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Завтра будет поздно: либералы Банка России ликвидируют нашу экономику последовательно и эффективно
Дарья Митина Дарья Митина: У нас тут свой конкурс
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss