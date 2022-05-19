"Азов" сдается

Заместитель командира полка «Азов» с позывным Калина, согласно предварительным данным, вышел с «Азовстали» в Мариуполе и сдался в плен.

В целом идет пеостепенная сдача в плен бойцов "Азова", что надо было сделать еще месяц назад, когда стало ясно, что на "Азовстали" оно оборонят только самих себя, и никакого военного смысла в этом уже нет.

Понятно, что в пропагандитских целях оборона Мариуполя свою роль сыграла, но что в итоге? Практически полностью разрушенный город, множество жертв среди мирного населения, уничтожение важного промышленного объекта с инфраструктурой - на месте "Азовстали" собираются разбить парк...

Пушилин уже заявил, что в будущей экономике города упол будет сдела на курортной отрасли. Значит, как промышленный регион Мариуполь-Жданов - всё. Курорт может быть неплохой, если ликвидировать последствия экологической катастрофы, в условиях которой город жил в последние полвека или дольше.

Но 450-тысячный город от курорта прокормиться не сможет - видимо, восстановленный Мариуполь станет городишком вроде Бердянска или Приморска. Ну, может быть, восстановленный порт сможет перехватить часть хлебной торговли из Херсона вместо узкой квалификации - погрузки стального проката и чугунных болванок все с той же "Азовстали". Но в Херсоне вроде бы имеется свой порт, а Таганрогу и Ростову конкурент не нужен...

То есть не только зачем обороняли, но и зачем брали - тоже вопрос открытый...

А.Б.