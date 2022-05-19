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Московский листок

Почему антивоенные протесты первой волны были подавлены?

Опубликовано 19.05.2022 автором Борис Кагарлицкий в разделе комментариев 0

суд закон
Почему антивоенные протесты первой волны были подавлены?
К середине апреля антивоенный уличный протест был почти подавлен. 15,5 тысяч активистов были подвергнуты аресту. Хватали даже тех, кто молча стоял с книгой Толстого «Война и мир» или с пустым листом бумаги. В дни протестов полиция проверяла у прохожих на улицах телефоны – за чтение любого антивоенного текста можно было оказаться за решеткой. Парламент принял ряд драконовских законов, по которым уже возбуждены сотни уголовных дел. Любой призыв к миру, критика действий российской армии, или даже само слово «война» могут обойтись в 15 лет тюрьмы. Россия погрузилась в атмосферу репрессий и страха. Из страны бежали заграницу около 300.000 противников войны. Все это так, но поражение первой волны антивоенного движения объясняется не только репрессиями и запугиванием. Значительную роль сыграла социальная изоляция ядра антивоенного актива.
 
Против войны протестовали в основном представители политизированной части среднего класса крупных мегаполисов. Многие участники этих протестов и прежде участвовали в социальных, правозащитных демонстрациях и, особенно, в политических кампаниях оппозиции в 2017-19 гг. К протестам призывали те же публичные фигуры, что и раньше: Алексей Навальный из тюрьмы, а члены его команды из эмиграции. К протестам призывали и левые: коалиция «Социалисты против войны», Феминистское Антивоенное Сопротивление (ФАС), Социалистическая альтернатива. Но  левые активисты в основном также относятся к хорошо образованному среднему классу. И либералы, и левые обращаются к той аудитории, которая уже готова выходить на улицы и понимает язык политического акционизма. Это – сравнительно компактный слой, слабо связанный с бедным большинством россиян, для которых феминизм, телеграмм и уличные перформансы остаются мало понятными словами.
 
Но социологические исследования показывают (http://www.extreamscan.eu/), что поддержка войны ниже всего среди самых бедных групп респондентов. «Люди с низкими доходами более обеспокоены войной, поскольку ожидают ухудшения своего материального положения в связи с этим», — отмечают исследователи. Среди тех, кто признался, что им едва хватает денег на еду, против войны настроены 41% и лишь 19% ее поддерживают. “Я не разбираюсь в политике, но зачем нам Украина, весь мир зачем, если мы тут будем нищими”, - цитировали мы монолог одной московской таксистки. За два месяца ее доходы упали почти вдвое. Для того чтобы прокормить семью, ей приходится крутить баранку по 16 часов в сутки. Рабочие оплачивают невойну не только своей кровью, но и нищетой.
 
Активисты из среднего класса пока почти не пытаются найти общий язык с социальными низами. Некоторые либеральные блогеры описывают угрюмое молчание большинства в расчеловечивающих терминах, называя своих пассивных соотечественников “орками” и «гоблинами». А деморализованные бедняки не доверяют либеральным политикам, зовущим их протестовать на улицы, как правило, из эмиграции.  
 
Либеральная критика войны построена на пафосе этического осуждения. Логика материального интереса осуждается, как мелочный эгоизм. “Пацифизм россиян исключительно шкурный”, пишут некоторые украинские журналисты и их российские единомышленники. Это давняя традиция: ругать бедняков за то, что они "продают свободу за колбасу". Этот моральный пафос годами оправдывал и камуфлировал неравенство. В итоге, он привел к диктатуре и войне. Сегодня он мешает вовлечь большинство россиян в антивоенное движение. 
 
Задача левых и демократических сил состоит в том, чтобы устранить это препятствие, обращаясь к низам напрямую понятным им языком и предлагая реально значимые (а не только символические) действия. Пора вернуть народу возможность говорить от своего собственного имени о своих насущных интересах. Бедняки не должны оплачивать авантюры диктаторов и олигархов ни своей кровью, ни унизительной нищетой.


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