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Московский листок

Канцлер Германии озаботился рационом африканцев

Опубликовано 20.05.2022 в разделе комментариев 0

голод хлеб зерно пшеница
Канцлер Германии озаботился рационом африканцев

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте возложил на Россию ответственность за возможный глобальный продовольственный кризис.

Глава правительства ФРГ предупредил об опасности «серьезного продовольственного кризиса, особенно на глобальном Юге», якобы вызванного, по его словам, проведением специальной военной операции РФ на Украине, передает ТАСС. 

«Говоря прямо: ответственность за это несет только Россия», – выступил с утверждением Шольц. 

Со своей стороны глава МИД ФРГ Анналена Бербок неоднократно обвиняла Россию в том, что она использует в качестве оружия блокаду экспорта зерновых с Украины, что в свою очередь «вызывает глобальный продовольственный кризис».

Аналогичную позицию высказывала и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенье Шульце. В начале мая министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего голода в мире со времен Второй мировой войны из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине.

***

Ну да, у современной западной политики очень хорошо с ответом на вопрос "Кто виноват?" И очень плохо с вопросом "Что делать?"

Сейчас их очень волнует вопрос, как вывезти с Украины 25 миллионов тонн зерна. Но реально этого зерна осталось не больше половины, а во вторых оно скоро очень понадобится самой Украине.

А почему не накормить Африку российским зерном? Его больше, чем на Украине, и нет проблем... Но Россия под санкциями, и зерно нельзя ни вывезти, ни выгрузить, ни продать.

Почему Россия должна поддерживать санкции против себя? Это такая же империалистическая страна, как и те, что сейчас вводят санкции. И ни тех, ни других никакой голод ни в какой Африке совершенно не волнует. 25 милионов тонн зерна на Украине - вот что их волнует. Очень большие деньги.

Если б речь действительно шла о голодных африканцах, все выглядело бы иначе.

А.Б.



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