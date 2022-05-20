В бой пойдут одни старики

В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.

"Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в пятницу.

В ней отмечается, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты", а таковыми они, как правило, становятся к 40-45 годам.

Вместе с тем в настоящее время предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане - в возрасте от 18 до 30 лет.

На самом деле еще в древней Греции самыми боеспособными формированиями были отряды из лиц, прямо скажем, преклонного возраста. Сократу во время последней в его жизни битвы было хорошо за 70, а он считался отличным солдатом.

И сегодня на флоте, например, во время стрельб, как учебных, так и боевых, часто присуствуют представители завода-производителя ракетной техники, и по сути они и проводят основную часть стрельб "на отлично". А это часто совсем немолодые люди, но с очень большим опытом.

Но вопрос остается: что у нас в целом с призывным контингентом? Лица призывного возраста сплошь небоеспособны, что ли?

А.Б.