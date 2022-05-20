На Юрия Шевчука составили протокол об "оскорблении жопы"

На лидера группы ДДТ Юрия Шевчука составили административный протокол "за дискредитацию Вооружённых сил России" после его слов на вчерашнем концерте в Уфе. Об этом в соцсетях сообщил продюсер музыканта Радмир Усаев.

"Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю.Ю. от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримёрку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа), и в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта", — написал он.

Певец "не так" высказался во время выступления на "Уфа-арене" перед восемью тысячами зрителей.

А с чего бы Шевчук высказался против вооруженных сил, если раньше всегда их поддерживал и даже выступал перед военными в Чечне?

И почему нельзя одновременно относиться хорошо у нашей армии, но плохо к тому, что сейчас происходит на Украине?

Где у нас закон про то, что все граждане РФ должны горячо одобрять спецоперацию?

И главное - в сети распространен ролик с этого концерта, где Шевчук ничего не говорит про армию, зато очень ясно и понятно - про Родину.

Что, дескать, Родина - это не жопа первого лица, а нищая бабушка, которая торгует картошкой.

Так в чем проблема? Разве Родина - это жопа первого лица? Или у первого лица вообще не может быть жопы? Или жопа есть, а слова такого нет, как сказала однажды Раневская?

Но какое это имеет отношение к армии?

Разве что такое, что статьи об оскорблении величества у нас пока нет, как во времена Александра Третьего, которого теперь принято считать лучшим правителем России. А статья о вооруженных силах есть, поэтому жопу верховного главнокомандующего отнесли ко всей российской армии...

Но ведь даже Александр Третий к этой статье относился с иронией - известна история как некий солдат Орешкин напился в казенном кабаке и начал буянить. Окружающие попытались солдата образумить, указывая на высочайший портрет государя - императора. На это солдат отвечал: «А плевал я на вашего государя императора!»

Конечно же, его тотчас арестовали и завели дело об оскорблении величества, а там полагалась за это дело каторга.

И по закону такие дела рассматривал лично император - это считалось особо серьезным преступлением.

Александр, ознакомившись c делом, понял, что история гроша ломаного не стоит, и начертал на папке: «Дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать. Орешкину передать, что я на него тоже плевал».

А президент наш даже лично знаком с Юрой-музыкантом... Но до Александра Третьего, похоже, не дотягивает в чем-то.

А.Б.