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Московский листок

На Юрия Шевчука составили протокол об "оскорблении жопы"

Опубликовано 20.05.2022 в разделе комментариев 0

путин жопа шевчук
На Юрия Шевчука составили протокол об "оскорблении жопы"

На лидера группы ДДТ Юрия Шевчука составили административный протокол "за дискредитацию Вооружённых сил России" после его слов на вчерашнем концерте в Уфе. Об этом в соцсетях сообщил продюсер музыканта Радмир Усаев.

"Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю.Ю. от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримёрку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа), и в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта", — написал он.

Певец "не так" высказался во время выступления на "Уфа-арене" перед восемью тысячами зрителей.

А с чего бы Шевчук высказался против вооруженных сил, если раньше всегда их поддерживал и даже выступал перед военными в Чечне?

И почему нельзя одновременно относиться хорошо у нашей армии, но плохо к тому, что сейчас происходит на Украине?

Где у нас закон про то, что все граждане РФ должны горячо одобрять спецоперацию?

И главное - в сети распространен ролик с этого концерта, где Шевчук ничего не говорит про армию, зато очень ясно и понятно - про Родину.

Что, дескать, Родина - это не жопа первого лица, а нищая бабушка, которая торгует картошкой.

Так в чем проблема? Разве Родина - это жопа первого лица? Или у первого лица вообще не может быть жопы? Или жопа есть, а слова такого нет, как сказала однажды Раневская?

Но какое это имеет отношение к армии?

Разве что такое, что статьи об оскорблении величества у нас пока нет, как во времена Александра Третьего, которого теперь принято считать лучшим правителем России. А статья о вооруженных силах есть, поэтому жопу верховного главнокомандующего отнесли ко всей российской армии...

Но ведь даже Александр Третий к этой статье относился с иронией - известна история как некий солдат Орешкин напился в казенном кабаке и начал буянить. Окружающие попытались солдата образумить, указывая на высочайший портрет государя - императора. На это солдат отвечал: «А плевал я на вашего государя императора!»

Конечно же, его тотчас арестовали и завели дело об оскорблении величества, а там полагалась за это дело каторга.

И по закону такие дела рассматривал лично император - это считалось особо серьезным преступлением.

Александр, ознакомившись c делом, понял, что история гроша ломаного не стоит, и начертал на папке: «Дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать. Орешкину передать, что я на него тоже плевал».

А президент наш даже лично знаком с Юрой-музыкантом... Но до Александра Третьего, похоже, не дотягивает в чем-то.

 А.Б.



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