Советник Зеленского призвал искоренить русских

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк произнес в эфире телемарафона:

"Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские", — заявил Подоляк.

Он также призвал к тому, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там "не было физически".

Поскольку примерно половина населения Донбасса и Харьковской области - это русские по национальности, то это очень напоминает призыв к геноциду. И как-то совсем не напоминает призывы прекратить войну во время выборов Зеленского.

Я так понимаю, мирные переговоры закончены?

Можно по-разному относиться к Путину, кремлю, спецоперации и так далее. Я, например, отношусь плохо. Но никогда в России вы не услышите слов о необходимости искоренить слоово "украинец", ни от официальных лиц, ни от частных.

Строго говоря, у нас за это сажают...

А.Б.