Советник Зеленского призвал искоренить русских

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк произнес в эфире телемарафона:
"Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские", — заявил Подоляк.
Он также призвал к тому, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там "не было физически".
Поскольку примерно половина населения Донбасса и Харьковской области - это русские по национальности, то это очень напоминает призыв к геноциду. И как-то совсем не напоминает призывы прекратить войну во время выборов Зеленского.
Я так понимаю, мирные переговоры закончены?
Можно по-разному относиться к Путину, кремлю, спецоперации и так далее. Я, например, отношусь плохо. Но никогда в России вы не услышите слов о необходимости искоренить слоово "украинец", ни от официальных лиц, ни от частных.
Строго говоря, у нас за это сажают...
А.Б.
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Патриот! написал 20.05.2022 12:58