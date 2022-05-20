Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Советник Зеленского призвал искоренить русских

Опубликовано 20.05.2022 в разделе комментариев 1

украина война киев
Советник Зеленского призвал искоренить русских

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк произнес в эфире телемарафона:

"Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские", — заявил Подоляк.

Он также призвал к тому, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там "не было физически".

Поскольку примерно половина населения Донбасса и Харьковской области - это русские по национальности, то это очень напоминает призыв к геноциду. И как-то совсем не напоминает призывы прекратить войну во время выборов Зеленского.

Я так понимаю, мирные переговоры закончены?

Можно по-разному относиться к Путину, кремлю, спецоперации и так далее. Я, например, отношусь плохо. Но никогда в России вы не услышите слов о необходимости искоренить слоово "украинец", ни от официальных лиц, ни от частных.

Строго говоря, у нас за это сажают...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Патриот! написал 20.05.2022 12:58
&#171;Бойцов националистического батальона &#8220;Азов&#8221; следует казнить на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик &#8212; это позволит обойти Конституцию РФ, согласно которой смертная казнь запрещена&#187;, &#8212; написал в телеграм-канале сенатор Андрей Клишас.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы, чтобы Конституция РФ запрещала иметь армию?:
Результаты
Интернет-ТВ
Какой мир, если помощь в 40 миллиардов
Какой мир, если помощь в 40 миллиардов
17.05.2022
"Не высовываться": журналист Баранов посоветовал, как себя вести новым губернаторам
"Не высовываться": журналист Баранов посоветовал, ...
17.05.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
У "обиженной ливерной колбасы" танки клянчит... (0)
Советник Зеленского призвал искоренить русских (1)
На Юрия Шевчука составили протокол об "оскорблении жопы" (0)
В бой пойдут одни старики (0)
Шанс у российского автопрома в связи с запуском завода "Москвич" есть, но все дело в объеме работ (4)
Канцлер Германии озаботился рационом африканцев (6)
Почему антивоенные протесты первой волны были подавлены? (7)
"Азов" сдается (26)
В Ростове-на-Дону собираются судить боевика Мурыгу (1)
Лозунг "Будь готов!" приобрел какое-то зловещее звучание (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Какая же всё-таки мерзость
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Казахстан отходит к Турции? Или еще нет?
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Катакомбные крысы: Как нацисты зачищают дичь и зверства в своих соцсетях
Михаил Делягин Михаил Делягин: План уничтожения образования в действии: что будет с детьми?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Дошли до предела: На Западе обсуждают конфискацию резервов РФ и дефолт
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss