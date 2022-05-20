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Московский листок

У "обиженной ливерной колбасы" танки клянчит...

Опубликовано 20.05.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
У "обиженной ливерной колбасы" танки клянчит...

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь раскритиковал канцлера ФРГ.

На этот раз - за нерешительность в вопросе поставок оружия, пишет немецкая газета Die Welt.

"У нас складывается впечатление, что канцлер не хочет поставлять оружие Украине", – заявил дипломат.

По его мнению, власти Германии намеренно тянут время и ждут перемирия, когда можно будет сослаться на отсутствие необходимости поставок вооружения.

Мельник также упрекнул немецкие власти в том, что Киев до сих пор так и не получил танки Leopard1, ЗСУ "Гепард" и БМП Marder, которые были обещаны ранее.

Наверно, послу известна пословица: "Бодливой корове бог рогов не дает".

А канцлер Шольц на собственном опыте убедился, что сделав для Украины что-нибудь хорошее, немедленно получишь плевок в виде благодарности.

Ну а "обиженную ливерную колбасу" канцлер, думаю, не забудет до конца дней.

Зачем Украине танки "Леопард", когда она сама производит собственные танки? Или не производит уже? Или производит, но сама же не удовлетворена?

Но это не наше дело, держава суверенная... Вот, у "обиженной ливерной колбасы" танки клянчит...

 А.Б.



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