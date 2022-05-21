Между «нет войне» и «революционной войной» - гигантская разница

Автор этих строк не понимает деятелей «нет войне». Не потому, что поддерживает единороссовских «патриотов», и упаси боже; а потому что сам не понимает такую точку зрения.

То есть, не надо шарахаться из стороны в сторону. В частности, вроде бы левый московский муниципал С. выступал недавно, и мол, оный против войны. Но это бессмыслица. Ну, вы, сударь, против войны – а вот Киев не против. Иначе огромная группировка под Донецком, так, позагорать хотела. Тогда почему одним нельзя – а другим можно?!.. Тогда это не остановка войны, а ее фактическое потворство.

Но и другая крайность а-ля Зюганов негожая. Мол, надо поддерживать только Кремль, и ни-ни больше. Да, здравствует, понимаешь, победа «русского мира». А что это такое, позвольте спросить?.. Потанин-Мордашов тоже русские. Но какое отношение оные упыри имеют к левому движению, риторический вопрос.

Поэтому не верно ни одно, ни другое. А верно то, что бороться с неонацистами, конечно же, необходимо - но переводя межимпериалистическую борьбу в революционную! Прямо-таки на ловца и зверь бежит. И не использовать этот шанс минимум глупость, максимум предательство.

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С одной стороны, только СССР уничтожит Зеленского с бандой. Но для этого, с другой стороны, надо удалить импотентов-единороссов. Куда уж логичнее. Одним выстрелом двух зайцев.

То есть, уже очевидно, что единороссы могут выйти только к восточному побережью Днепра. Даже это сомнительно, ну да черт с ним. А вот Киев взять уже невозможно. К примеру, общеизвестные сорок миллиардов долларов будут ассигнованы, а это все-таки деньги; под это можно набрать миллион обнищавших новобранцев; напичкать их тоннами западного вооружения… да что там говорить, стратегическая инициатива уже потеряна, и любой российский и честный генштабист подтвердит.

И если западноднепровская орда очухается, сформируется, и начнет готовиться к следующему вторжению, - а куда она денется, и когда все каналы киевской власти перехвачены Пентагоном и ЦРУ, - то ситуация докатится до катастрофической за пару-тройку месяцев. Кстати, некоторые «геополитики» кивают на инфляцию и прочий бардак в самих Штатах. ТАК ЕЩЕ ХУЖЕ! В разы хуже. Демократам к промежуточным выборам, кровь из носу, нужно показать что-то убойное, а то провал будет неописуемым. Ну так, вперед, бандеровская шпана, и сделайте «красиво».

Поэтому и нечего тень на плетень наводить. Санкции продолжатся; киевская хунта будет висеть большим фронтом по Днепру, а то и начнет наступать; единороссы не собираются строить мобилизационную экономику от слова «совсем» - и вывод автора просто-напросто объективен. Еще раз, только мы, социалисты, можем создать и мобилизационную экономику, и отбиться от санкций, и взять Киев, и уничтожить Зеленского с бандой. Но для этого и надо послать самым зеленым лесом импотентов-единороссов. Тогда причем тут «нет войне», и в виде этакого мелкобуржуазного пацифизма?!... Риторический вопрос. Наоборот, единственный выход – в переводе империалистической войны в революционную.

***

Мол, да какая революция, когда за окном все спокойно. Но так все и происходит. Именно так, и никак иначе. Пока пили, веселились, подсчитали, прослезились. И подсчет к концу года станет очевидным в силу следующих факторов.

К бабке не ходи, что янки отзовут лицензию по долгу к двадцать пятому мая, и придется платить в рублях. Хоть так, хоть этак, - хоть рублевый внутренний долг вкупе со внешним, хоть только внутренний, - но инвестиции в рублях насквозь коррупционные, и коль закупки по всей стране в руках «королей заказа». А раз так, инфляция будет расти, ставка рефинансирования если не поднимется, то уж точно не упадет, спрос-производство будут падать, скрытая (да и открытая) безработица никуда не денется, резервы будут тратиться в ускоренном темпе, мобилизационная экономика отсутствовать.

Да автор проходил всю эту эпопею еще в «тучные нулевые». Когда оный утверждал, что ельцинско-путинский капитализм начнет загибаться в ближайшей перспективе, мещане крутили пальцем у виска, обзывая грязными словами; и мол, нирвана рыночного процветания будет вечной. Ну-ну. Сейчас подобных критиков, и чтобы ткнуть мордой в факты, днем с огнем не найти. Также будет и ныне, только в разы быстрее; и потому что конец российского государственно-монополистического капитализма вышел на финишную прямую.

Это уже настолько очевидно, что надоело доказывать, что дважды два четыре. А вот что взамен, – почему левое движение России может вырасти до гигантских величин к концу года, — вот об этом подробнее.

Наводящий вопрос, и для скорого уяснения. Что такое массовый российский бюджетник, – и даже региональный офицер МО и ФСБ, - а уж об их женах-сестрах-матерях в виде медиков-педагогов и говорить нечего?!.. Это продукт рабоче-крестьянской семьи. Другое дело, царская империя, и когда подобный был продуктом феодальной элиты. Да, вот тогда был смысл защищать царя-батюшку с соответствующими привилегиями и высоким окладом с золотым обеспечением. А сейчас оклад, - ну, максимум пятьдесят тысяч плюс-минус накрутки, - а пенсии родителей мизерные, оклад жены дохлый, детей надо обуть-одеть, да и самому на бензин оставить, а цены прут, как на дрожжах. И еще раз, и то это о силовике – а уж о простом и многочисленном бюджетнике и говорить нечего.

Никто не спорит, что этакие пятна процветания существуют в виде столиц, и где рядовой бюджетник еще шевелится. Хотя… бардак дойдет и до них скорее рано, чем поздно. А вот по всей остальной России, и уже сейчас, большое напряжение от зарплаты до зарплаты. Но, с другой стороны, потенциал бюджетников огромен. Грамотные ребята все-таки, и только организуй и подтолкни.

И вот социалисты и говорят открытым текстом в подобных условиях: мы поставим индексацию окладов бюджетников в первую очередь. Кстати, что весьма немаловажно, рабочий класс поддержит такую позицию на ура (на руках будет носить); и потому что бюджетник и является его сыном и дочерью. А счастье детей в разы важнее, чем даже собственное.

А все потому, что, придя социалисты к власти, и создавая СССР, сырьевые доходы пойдут не в федеральный бюджет, и в карман чиновникам; а сразу в фонд социального страхования с автоматической индексацией (бюджетное правило не только по углеводородам, но и по удобрениям, и хотя бы для начала). Ну а то, что все социальные фонды будут бюджетными с ясными и четкими процедурами; это само собой, и без маразма «внебюджетных». А отсюда и ставка рефинансирования будет оптимальной, и коль спрос и банковские вклады вырастут.

Далее, Советская власть даже на муниципальном уровне даст гигантский результат, а уж об общенародной собственности с отсутствием оттока акций и дивидендов и говорить нечего. Но даже на муниципальном уровне, и для начала, экономия от уничтожения мэрской бляди с «разделением властей» даст местные надбавки. И самое главное, системы оплаты труда вместе с заявками закупок будут в разы справедливее, и коль фактическое самоуправление Советов трудовых коллективов можно устроить даже сейчас (ведь директора школ назначаются отделом образования района, и коль тот станет советским).

А уж как мелкое и индивидуальное предпринимательство возрадуется, слов нет. Коль основные потребители-бюджетники приободрятся, то и местный спрос в гору. Поэтому и многочисленный мелкий бизнес встанет за Советскую власть горой. А если создать консолидированный бюджет и на местном уровне с отдельным бюджетом надбавок и индексаций помимо бюджета государственных обязательств и собственно территориального, то население района удавит любого «короля заказа» с его шоблой и откатами.

Можно говорить на эту тему много: но, чтобы врезалось в память, надо подчеркнуть четыре основных момента. Во-первых, СССР создаст СТК и фабзавкомы, и в отличие от прошлого Союза; и тогда нормирование, распределение окладов и закупки будут под контролем народа. Во-вторых, бюджетная система будет консолидированной сверху-донизу, и с мощным бюджетом социального страхования. В-третьих, удаление «разделения властей» и «профессиональных депутатов» приведет к гигантской экономии. И в-четвертых, подотчетные только Советам суд и прокуратура с силовиками начнут реальную борьбу с коррупцией. Можно создать в таких условиях постоянную индексацию бюджетных окладов, и даже с повышением МРОТ?!.. БЕЗУСЛОВНО!

А это повлечет за собой и спрос на высокотехнологичную продукцию с инновационным развитием (конечно, плюс разумные налоги и пошлины, но это дело техники); и повсеместный спрос на услуги и товары мелкого предпринимательства несомненен. Если запомнить хотя бы эти четыре базовых условия: СССР-СТК-НСОТ С ЧЕСТНЫМИ ЗАКУПКАМИ-РЕАЛЬНАЯ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ, и отсюда постоянная индексация бюджетников – уже дело. И с переходом этой мощной силы на социалистическую сторону, а уж о рабочем классе и крестьянстве и говорить нечего – и можно опрокинуть всяких «патриотических» и «либеральных» идеологов. Потому что и проклятье российской молодежи – фактическая безработица – начнет рассасываться и уничтожаться. А это основа и надежда страны.

***

Вот тут-то и выясняется импотенция, увы, и некоторых «левых деятелей». То есть, подобные, вы там, в интеллигентских кущах, стремитесь к власти в принципе, ловя каждый удобный момент, и соединяя объективный фактор с субъективным - или так, на улицу прогуляться вышли?!..

Поэтому и надо осудить пару идиотизмов в этом аспекте. Первый. «Нет войне» вообще, понимаешь, и без учета конкретной ситуации — это что за фонтанирование либерального разума?!.. Ну, поезжайте в Киев, встаньте на Майдане, и толкните речь о всеобщей любви. Если не пристрелят через полчаса, значит, вы гений. Автор посыпает голову пеплом, и кается. Хотя… даже нет слов, настолько наивно и безмозгло.

Поздно пить боржоми, и война идет и будет идти. Выход только один – нужна революционная война. И только тогда, и после нее, и наступит реальный мир.

Второй. Мол, все бюджетники агенты капитала с какого-то бодуна; а вот рабочий класс, понимаешь, должен сделать все сам. Видите ли, бросить работу, выйти на постоянную забастовку, подставиться под дубинки, - и принести революцию на блюдечке с голубой каемочкой. А затем мы, левые интеллигенты, будем давать указивки, как нас, любимых, выбирать в начальники. Ну-ну.

А давайте наоборот! Коль вы называетесь р-р-революционерами, пошевелите задницами хоть немного, раскрутите агитацию и пропаганду хотя бы в своем муниципалитете и, хотя бы в пользу себя, родимых, насчет индексации бюджетных окладов, и путем местной Советской власти. А там и до верховной власти рукой подать. Если вы уж сами себе не можете помочь, так кто ж может. А вот остальная и назревшая часть бюджетников с рабочим классом и мелким предпринимательством поддержат всецело, и смотри выше еще раз. Ну, вы ж считаете себя умными – вот и флаг в руки.

Кстати, автор и о себе, и во избежание «сам такой». Он ведет подобную деятельность в своем районе уже давно, и не без успеха – но вместе веселее, ясное дело.

Итого. Вам шашечки а-ля нет войне или ехать по пути именно революционной войны?!.. Если ехать, то ловить момент надо сейчас. Если автор прав, – если ситуация к концу года не улучшится, а ухудшится кардинально, - то надо перетягивать бюджетников на свою сторону лозунгом индексации в первую очередь; а уж рабочий класс и мелкое предпринимательство последуют автоматически. И более того, потенциал бюджетников огромен. Грамотные ребята все-таки, и только организуй и подтолкни.

Отсюда между «нет войне» и «революционной войной» - гигантская разница.