Про "перемену декораций"

Из новостей: депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил заменить триколор и признать Знамя Победы новым государственным флагом России.

«Сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг Победы напоминает им о величии нашего народа и нашей Великой Победе», — заявил парламентарий.

По мнению Шеремета, настало время признать Знамя Победы российским государственным флагом, поскольку именно под ним сражались деды в Великой Отечественной войне и под ним сегодня армия РФ противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы своё обличье в западных странах. Депутат добавил, что гордится российским триколором, но сейчас расценивает Знамя Победы как актуальный символ «возрождающейся супердержавы».

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Ха, интересные идеи начинают витать в кругах правящей российской буржуазии. Что тут сказать? Прежде всего, пока совершенно не верится, что этот проект «смены декораций» (так Чернышевский в подцензурной печати иносказательно называл революцию, но в данном случае речь идёт именно о декорациях) в данный момент будет реализован. На это указывает задрапированный на 9 Мая Мавзолей, ноу-хау по драпировке памятника Ленина в Хабаровске на 9 Мая же, свежее саратовское переименование проспекта Кирова и т.д. и т.п. Так что всего лишь пущен осторожный пробный шар, не более.

И даже не факт, что г-н Шеремет сверял свои часы где-то наверху, прежде чем запустить этот шарик, вполне возможно, что он просто почувствовал некоторые перемены в окружающей атмосфере, позволяющие это сделать. Буржуазии хорошо и комфортно сосуществовать именно с нынешним оформлением её власти в России: триколор, снесённый и отсутствующий Феликс на Лубянке, три новых храма каждые сутки, памятники царям-Столыпиным-Солженицыным и Ельцин-центры. Как прозорливо писал незабвенный Лев Давидыч, восстановленный капитализм в СССР будет «с богом и со славянской вязью, то есть со всем тем, что нужно душегубам для "души"». Он такой именно и есть. Однако под давлением общественных ожиданий и под давлением самой «мамаши Истории» они вынуждены поддаваться и уступать. Вбрасывая пока в виде пробных проектов подобные предложения.

Спрашивается: как должны левые и марксисты к этому относиться? Ликовать в наивном увлеченье, как КПРФ? Конечно, нет. Потому что государство даже после предложенных г-ном Шереметом новаций останется, разумеется, вполне буржуазным. Буржуазии под красным флагом, само собой, некомфортно, неуютно, зябко, колет, жжёт, как тому библейскому судье, которого заставили судить, восседая на кресле, обитом кожей, заживо содранной с его отца, судьи неправедного. Ему было, безусловно, крайне дискомфортно, но судьёй он от этого быть всё же не переставал. И буржуазия от этого не перестанет быть буржуазией, а её государство не перестанет быть буржуазным от одной лишь смены эмблематики.

Тогда что же, гневно осуждать такую «перемену декораций», чем денно и нощно занимаются некоторые «левенькие», страстно желающие, чтобы буржуазное государство, раз уж оно буржуазное, снесло к чёртовой бабушке Мавзолей и все советские и революционные памятники, стёрло начисто всякую материальную память о революционерах в топонимике, увешалось с ног до головы коронами, скипетрами и прочей монархической мишурой, а наверное, ещё лучше свастонами — «чтобы внешность соответствовала классовому содержанию». Тогда они якобы вздохнут облегчённо, видимо, не понимая, что как раз следующим шагом за такой «переменой декораций» в коричневую сторону их самих потащат на виселицу и окончательно перекроют идиотам кислород. Разумеется, тоже нет, предоставим свихнувшимся вещать в их пустыне.

Тогда что же? А вот что: по всякому случаю указывать на противоречие, двойственность, разрыв между наличными буржуазными отношениями в обществе и красной и революционной символикой. Требовать — нет, конечно, вовсе не отказа от неё, а наоборот — приведения общественного базиса в полное соответствие именно с этими, советскими элементами надстройки. Требовать последовательности.

Ведь, кажется, австрийские коммунисты не требуют и никогда не требовали, чтобы из лап у их гербового орла вырвали коммунистическую символику — серп и молот? Наоборот, думаю, они считают её своим завоеванием и если её попробовали бы отобрать, стали бы протестовать.

И это вполне разумно. Нынешний статус красного Знамени Победы — это как бы несгораемый капитал революции. Он не сгорел до сих пор в огне Реставрации и не должен сгореть. Хотя это вполне возможно, как произошло в 2015-м на Украине, где Знамя Победы оказалось под уголовным запретом... То же самое касается и всех остальных сохранившихся завоеваний советского времени — экономических (построенные заводы и фабрики, инфраструктура), социальных (трудовые и социальные права трудящихся), гражданских (отделение церкви от государства, школы от церкви, светский брак, равноправие наций и рас, свобода выбора одежды и т.д.) Конечно, все эти завоевания изрядно подточены и подгрызены, а частью и просто уничтожены 30-летней Реставрацией капитализма, но это совсем не значит, что каждая сохранившаяся пядь их не заслуживает защиты и не нуждается в ней. Как говорил некогда глава Коминтерна Георгий Димитров: «Мы не анархисты, и нам вовсе не безразлично, какой политический режим существует в данной стране: буржуазная диктатура в форме буржуазной демократии, хотя бы с самыми урезанными демократическими правами и свободами, или буржуазная диктатура в её открытой, фашистской форме. Являясь сторонниками советской демократии, мы будем отстаивать каждую пядь демократических завоеваний, которые рабочий класс вырвал годами упорной борьбы, и будем решительно драться за их расширение». Ровно то же самое касается символики и эмблематики...

Так что если над буржуазным правительством России вдруг станет развеваться красный флаг (повторяю, я не верю, что такое случится в ближайшее время) — это будет маленькая победа левых, но вовсе не окончательная, а сугубо промежуточная, которую надо будет закреплять и развивать... дальше, дальше, дальше. И уж конечно, отнюдь не только в символической области.