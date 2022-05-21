Профсоюзы Италии провели забастовку и шествия против военной поддержки Украины

Члены крупных итальянских профсоюзов устроили забастовку и шествия по городам, протестуя против политики правительства по Украине и вовлечения страны в конфликт.

Участники акций также осудили увеличение военных расходов и потребовали повышения социальных трат и заработной платы, автоматического пересмотра размера оплаты, всеобщего минимального базового дохода.

В Риме шествие прошло от площади Республики (Piazza della Repubblica) до Колизея. Шествия под лозунгами "Опустите оружие, поднимите зарплаты", "Италия вне войны" прошли и в других крупных итальянских городах, таких как Милан, Триест и Турин.

***

Что важно - в России просто не понимают, в чем роль профсоюзного движения. Недавно сделал несколько интервью с лидерами профсоюзного движения в России - тотальное непонимание.

А вот конкретно - в Италии и других странах, где сильны "красные" профсоюзы, активисты блокируют отправку оружия на Украину. Это значит, что кому-то из ваших сыновей или мужей не "прилетит" новейший американский противотанковый снаряд. И он останется жив.

Причем сами профсоюзные активисты в основном не поддерживают позицию кремля в отношении Украины, но считают, что отправка оружия Киеву только продлит конфликт. К тому же эти расходы можно было направить на социальную сферу, а подобная политика становится провокацией, как провокацией стало расширение НАТО к российским границам.

Вполне здравая позиция.

Да, настоящие профсоюзы не раздают бесплатных путевок. У них другая роль.

А.Б.