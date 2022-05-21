Психолог-расстановщик ставит диагноз Москве и москвичам

Кардинальное отличие темпа жизни в Москве от других российских регионов назвала причиной повышенной депрессивности жителей столицы в разговоре с «Мослентой» психолог-расстановщик Юлия Хадарцева.

У жителей мегаполиса меньше шансов замедлиться и отдохнуть, поэтому жизнь здесь может вызывать проблемы с психологическим здоровьем.

«Москвичей "накрывает" состояние, что они не успели сделать то, что могли. Что не успели воспользоваться всеми возможностями. Именно поэтому Москва, несмотря на перспективы, которые она дает каждому, считается городом выгорания и неудовлетворенности», — сказала Хадарцева.

Психолог-расстановщик уже в какой-то степени диагноз. Но диагноз этот специалист ставит крупнейшему в Европе мегаполису. И главное - этот бред расстановщицытранслирует одно из крупных столичных СМИ.

"Накрывает", "выгорание"...

Действительно темп жизни в любой столице заметно выше, чем на хуторе. И что?

Как видим, число хуторян десятилетие от десятилетия сокращается, а число москвичей - растет. Видимо, тянутся в Москву, чтоб "накрыло"?

И так и живут накрытые... Выгорают.

А.Б.