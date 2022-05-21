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Московский листок

Зеленский знает, как ограбить Россию

Опубликовано 21.05.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев зеленский
Зеленский знает, как ограбить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Европе и США заключить многосторонний договор, предполагающий конфискацию активов Российской Федерации за границей и передачу их Украине и другим государствам в качестве компенсации.

Такое заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его офиса, сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь», — сказал он.

Глава украинского государства пояснил, что этот договор позволит на законном основании арестовать или заморозить российские средства и имущество за рубежом, а затем направить в специальный фонд. Украина и государства-партнеры смогут компенсировать свои потери, и это «точно справедливо», заключил Зеленский.

Трансформация Зеленского - это материал для будущего интереснейшего исследования. От президента, который пришел к власти как миротворец, к растерянному и раздавленному человеку, на окраине столицы которого стоят чужие войска - до человека, который ищет механизмы, как "законно" ограбить противную сторону. Что-то я куда меньше теперь сочувствую Зеленскому и его несчастному народу...

Мировая система изменилась, и изменилась для нас в предельно худшую сторону. Нас больше нет в западной модели, надо осознать и потихоньку привыкнуть - окно в Европу, приоткрытое еще Петром Великим, захлопнулось и сильно прищемило нам пальцы.

Мы - орки, не люди, с нами можно всё. Для нас не существует Женевских конвенций, а уж деньги отобрать - вообще святое дело.

Лувр, Хоффбург, Британский музей - это очень здорово, но больше не для нас.

Отдельное спасибо, конечно, президенту и правительству, но Европа закрылась для нас навсегда, сама закрылась и вполне охотно. Для германской культуры, даже после Гитлера и Освенцима - не закрылась, это свое. Для нас - полный стоп-сигнал.

На западе для русских нет ничего, причем не для режима, не для России даже, а именно что для русских.

Даже во времена нацизма отличали - вот нацисты, а вот "хорошие немцы": Тельман, Вильгельм Пик...

Хороших русских нет и не будет больше: хороший русский - мертвый русский.

Ну а деньги зачем мертвому?

 А.Б.



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