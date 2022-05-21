Скрипка в руках агрессора тоже не пройдет

Международный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера, который должен в сентябре пройти в итальянском городе Гориция, исключил трех скрипачек из России, в том числе Лидию Кочарян - армянскую скрипачку из Петербурга, которая живет в Брюсселе. Вместе с ней в участии отказано Каролине Авериной из Калифорнии и Анастасии Пентиной, живущей в Австрии.

Видимо, скрипачке из Петербурга в Брюсселе остается только мыть посуду в МакДоналдсе, если российская культура под запретом...

Ранее руководитель конкурса Лоренцо Куалли заявил, что решение исключить российских музыкантов принято по примеру аналогичных мер на других международных соревнованиях, "не только музыкального характера, но и, например, на спортивных". Куалли привел в пример конкурсы пианистов в Канаде и Ирландии, которые "отозвали приглашения для россиян из-за российского вторжения на Украину".

"Мы ничего не имеем против русского народа, но мы, естественно, выступаем против жестокой политики Путина".

Тем временем МЧС России доставило в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину свыше 21 тысячи тонн гуманитарной помощи, что несколько диссонирует с сообщениями о массовых грабежах со стороны российских войск.

Кстати, та же ситуация была 8 лет на Донбассе - пока из России шла в огромных количествах гуманитарная помощь, причем как по линии МЧС, так и от множества частных лиц (в том числе и от меня), со стороны Украины и Европы туда прилетали только снаряды и ракеты.

И еще - не припоминаю, чтобы после Второй мировой войны кто-то запрещал немцам выступать на конкурсах скрипачей, только за то, что они немцы.

А.Б.