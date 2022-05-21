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Московский листок

У семи нянек финны без газа

Опубликовано 21.05.2022 в разделе комментариев 0

газ нефть
У семи нянек финны без газа

Финляндия с сегодняшнего дня без российского газа

«Газпром» остановил экспорт газа в Финляндию, передает Reuters со ссылкой на финского оператора Gasgrid. Это подтвердила и газовая госкомпания Gasum. Российская компания сообщала, что поставки прекращены сегодня, 21 мая, с 7:00.

Финляндия отказалась исполнять требование России об оплате газа с конвертацией Газпромбанком иностранной валюты в рубли. Ранее от поставок были отключены Болгария и Польша, которые также не согласились с требованиями Москвы.

Россия поставляла газ в Финляндию на протяжении почти 50 лет.

Финляндия была одной и самых преуспевающих российских провинций во времена империи - даже с собственной конституцией и валютой. Причем завоевана она была у Швеции, где считалась "медвежьми углом".

К примеру, когда русские вошли в крепость Хямменлинна и решили поставить там гарнизон, то обнаружили, что по российским стандартам поселить солдат в крепости невозможно - грязь, сумрак, отопление по-черному... В итоге в королевских покоях смогли развестить только конюшню, а казарму пришлось строить заново.

Вообще все архитектурные памятники Финляндии, за исключением Турку, который на самом деле шведский Або, относятся к имперскому периоду - дело не в финнах, а в том, что развивать эту провинцию решила только Россия, шведы насчет финнов не парились.

Период независимости вплоть до Второй мировой войны ознаменовался двумя финскими достижениями - финским ножом, любимым оружием разплодившизся в стране Суоми бандитов, и замками Abloy - ответом на массовые квартирные кражи и грабежи.

После Второй мировой Финляндия избежала денацификации, за 3 месяца до окончания войны переметнувшись на сторону победитьелей и объявив войну Германии - немц за это сожгли Рованиеми, родину Деда Мороза, Йокка Пуккала по-фински.

Возрождение и процветаний послевоенной Финляндии целиком и полностью случилось благодаря политике президента Урхо Калева Кекконена, устновившего особые экономические отношения с СССР, при этом формально не вступая в СЭВ и Варшавский договор. Финляндия стала реально процветать - вплот до распада СССР, окончания особых отношений и вступления в ЕС.

Теперь уже про великолепный финслий легпром все уже давно позабыли - там везде то же китайское добро. Шоп-туры в Финку потеряли всякий смысл, приграничная торговля умерла, в Стокманн - вон, в Химках...

Финская марка, которая всегда немного дорожала к основным валютам, и я, например, всегда держал какое-то количество денег в этих марках, памятуя, что летом или зимой обязательно поеджу освежить градероб, теперь тоже в прошлом. Вместе с рентабельностью финской промышленности.

Финские паромы ходят полупустые - когда-то там даже кассы на русском языке были, чтоб туристам проще. Ну и меню на русском языке тоже были везде - теперь незачем.

Так вот, нейтралитет Финляндии был одним из условий строительства и газопровода, который сегодня перекрыли. Немного времени, и запустевший без газа он придет в негодность.

Высокие цены на топливо стали причиной увеличения числа хищений бензина и дизельного топлива в Финляндии, пишет общественная телерадиовещательная корпорация YLE, ссылаясь на данные полиции.

Так что финские ножи и замки - это великое достижение навсегда.

 

Литва больше не получит российского электричества

Импорт российского электричества в Литву будет прекращен с 22 мая, сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

Как отмечает Litgrid, импорт российского электричества в Литву в последние годы целенаправленно уменьшался. В 2021 году электричество из России составляло 17% в общем импорте электричества в Литву и 16% от его общего потребления в стране.

"Прекращение торговли электричеством с Россией не повлияет на литовскую систему передачи энергии и ее надежность. Потребности страны в электричестве обеспечат местные электростанции и импорт из стратегических партнеров - стран Евросоюза - через существующую сеть с Швецией, Польшей и Латвией", - сказал генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".

Заметим, в 2018-м годжу еще не было никакой "российской угрозы".

Интересно, где бы спросить у Чубайса за концепцию "энергетической империи", которую он продвигал, будучи ликвидатором Единой энергосистемы в РФ?

Впрочем, бравурные рапорты литовцев ничего не говорят о цене европейского электричества для граждан... Пусть это будет приятной неожиданностью.

 А.Б.



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