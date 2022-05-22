Уничтожение клуба юных моряков на финишной прямой

Подходит к концу май 2022 года. К настоящему времени, в день столетия пионерии (19 мая), в думу был внесён законопроект (поддержанный В.В. Путиным) о создании всероссийской детской организации.

Президент уже успел неоднократно высказаться о необходимости освоения Арктики вообще и создания арктических войск, в частности. Все значимые лица из политического бомонда РФ успели многократно высказаться о необходимости роста патриотического воспитания. А в это время в Москве, в столице нашей родины и нашего патриотизма, продолжается домучивание Клуба Юных моряков, речников и полярников, а именно — под видом ремонта готовят к уничтожению последний корабль.

Напоминаем, «Детский морской Центр имени Петра Великого» (ранее «Клуб Юных моряков, речников и полярников») был основан в 1957-м. Основной целью организации была профессиональная подготовка и ориентация школьников Москвы и регионов для работы на флоте и участия в полярных походах (это к вопросу об Арктике).

Курсанты сначала проходили шлюпочную практику (на вёслах и под парусом), а потом начиналась навигация на настоящих кораблях. Для этого КЮМ располагал флотилией следующего состава:

САЙМА – морской пассажирский теплоход, подарен в 1982 году Министерством морского флота СССР.

ЛЕНИНГРАД – большой охотник за подводными лодками, подарен в 1960 году Военно-морским флотом СССР.

БЕЛЯКОВ – пассажирский теплоход класса «Чкалов», подарен в 1965 году Московским речным пароходством.

УК-5 – катер класса «Ярославец», приобретён в 1979 году за собственные средства клуба.

Через клуб прошло более 60 тысяч курсантов. По статистике около 70% выпускников связало свою жизнь с флотом. Так продолжалось до 2013 года.

А потом территория была признана слишком ценной для того, чтобы какие-то дети играли в какие-то кораблики, и тем более, готовились связать жизнь с каким-то морем, с какими-то реками и какой-то Арктикой.

И всё завертелось. Объединение КЮМа с Центром военно-патриотического воспитания. Точнее, подчинение центру военно-патриотического воспитания. Недобрые гости. А именно — неплохо одетые дяди и тёти, даже не скрывающие, что пришли проектировать на месте КЮМа мегагостиницу с выходом к воде. Увольнение наиболее популярных преподавателей. Выживание преподавателей путём полного отстранения от занятий с детьми и перенаправления на работы, не связанные с педагогикой (покраска, уборка и прочее в том же духе). К настоящему времени из 44 педагогов осталось 6. Ликвидация должностей на учебных судах. В настоящее время невозможно нанять даже матроса. Отметим, что численность персонала КЮМа при этом не падала. Просто на место уволенных педагогов нанимали управленцев. Всё больше и больше управленцев. Что нужно, чтобы научить детей любить море? Эффективный менеджмент в большом количестве. Они научат! Они так научат!

Понятно, что резкое сокращение педагогов было совмещено с резким урезанием учебной программы за счёт наиболее популярных занятий. К примеру, из шлюпочной практики убрали хождение под парусом. Мы очень заботимся о безопасности детей, особенно, когда эти дети находятся на земле, необходимой для получения прибыли. И главное, с 2013 года была прекращена навигация на судах.

Три клубных судна из четырёх («Ленинград», «Беляков», «УК-5») намертво «приросли» к судоремонтному заводу в Городце. Отметим, что до Городца они добрались своим ходом. Преодолели более 800 км по воде, выдержали шторм на Рыбинском водохранилище. В настоящее время суда находятся в частично разобранном виде (в результате несколько раз начатых и брошенных ремонтов) и постепенно ржавеют. К навигации уже не способны.

Жулики, захватившие КЮМ, периодически пытаются списать корабли. По цене в 1 (!) рубль. Жалоб и публичных обращений педагогов КЮМа хватает для того, чтобы остановить немедленное уничтожение, но не хватает для того, чтобы заставить наконец, отремонтировать корабли и вернуть их на место.

Дополнительно отметим, что когда жалоб становится слишком много — директора Центром Патриотического Воспитания города Москвы снимают. Только вот новый директор (к настоящему времени пятый) сразу же начинает проводить прежнюю линию.

В настоящее время руководство планирует перевести на судостроительный завод в Кимры последний теплоход «Сайма». Интересно, что в акватории клуба «Сайма» стоит бесплатно, а тут придётся платить и за буксировку и за стоянку. Бюджет большой не жалко. А, кстати, для чего «Сайму» буксируют? Может, для ремонта? А вот на ремонт контракта нет. Впрочем, как делается ремонт мы уже знаем на примере трёх других кораблей КЮМа.

Впрочем, есть ещё два крайне важных обстоятельства. Первое — «Сайма» — корабль рассчитанный на круглогодичную навигацию. При неправильном хранении зимой в забортных выгородках (системе водоснабжения для двигателя корабля, пожаротушения и других нужд) замёрзнет вода, лёд разорвёт металл. И всё. Прощай, «Сайма», здравствуй локальная экологическая катастрофа. А именно — разлив имеющегося на «Сайме» топлива и масла рядом с водозабором.

Второе — у педагогов клуба есть информация, что ни долгое хранение, ни авария во время зимовки «Сайме» не грозят. Её хотят распилить на металлолом сразу же после поступления на завод.

И наконец, поговорим о детях, посещающих клуб. Как по-вашему, сколько их осталось? Правильно. Не больше 200. А изначально было больше 1000 человек.

Такое вот получается патриотическое воспитание и подготовка юных моряков и полярников (о необходимости которых говорили…).

Ну что ещё можно сказать. Некоторые, говоря о российском чиновничестве, употребляют термин «пятая колонна». Автор материала не стал бы так утверждать. С его чисто субъективной точки зрения — российские чиновники выстраиваются в ту колонну, где больше платят, ну или дают заработать. А какой там над этой колонной номер — для них дело, ну, совершенно десятое.