Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.
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Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.
1 Зеленский знает, как ограбить Россию https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Финляндия с сегодняшнего дня без российского газа https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Литва больше не получит российского электричества
4 Скрипка в руках агрессора тоже не пройдет https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Как ограбить тех, кого уже обидела Россия 6 Психолог-расстановщик ставит диагноз Москве и москвичам https://forum-msk.org/material/news/1...
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