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Московский листок

Как ограбить тех, кого уже обидела Россия

Опубликовано 22.05.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости
Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.
Хотите помочь? Это здесь:
Тинькофф 5536 9109 9139 1469
Сбер 5469 4009 0716 4961
Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Зеленский знает, как ограбить Россию https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Финляндия с сегодняшнего дня без российского газа https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Литва больше не получит российского электричества
4 Скрипка в руках агрессора тоже не пройдет https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Как ограбить тех, кого уже обидела Россия 6 Психолог-расстановщик ставит диагноз Москве и москвичам https://forum-msk.org/material/news/1...
 
 
 


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