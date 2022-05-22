Зеленский утверждает, что командует 700-тысячной армией

Численность украинской армии составляет 700 тыс. человек, 21 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Вот вы видите результат работы 700 тыс. людей, которые воюют...» — сказал он в ходе интервью на канале «Украина 24».
По его словам, они дислоцированы по всей территории страны.
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Численность воюющей армии всегда секрет, поэтому не станем ничего утверждать. Но если Зеленский говорит правду, а после нескольких мобилизаций цифра в 700 тысяч не кажется нереальной в 40-миллионной стране, то стоит прикинуть, а какое количество военнослужащих сосредоточено на другой стороне?
Официально армия России насчитывает порядка 850 тысяч человек, но они тоже рассредоточены по всей территории страны.
На Украине находятся не более 150 тысяч плюс войска ЛДНР, пусть еще 50 тысяч, то есть тысяч около 200 - повторю, по сугубо приблизительным оценкам.
И возникает вопрос - кто там атакует сегодня, а кто обороняется?
У российской армии гораздо лучше оснащение и вооружение, лучше подготовка и командование, но численное превосходство прочно на стороне Украины.
Не пора ли проводить мобилизацию? Ведь если перебрасывать на Украину дополнительные войсковые контингенты, то заменяющие их мобилизованные должны успеть пройти обучение, хотя бы два-три месяца.
И где это пополнение?
А.Б.
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Будущий призывник желудочных войск написал 22.05.2022 01:43
Мобилизуются и пожилые мужчины с самых дальних районов нашей Родины: с Курильской области, Камчатского края, Сахалинских островов.
А вот Российских республик ДНР и ЛНР вообще коснулась жесткая принудительная мобилизация - на улицах облавы, забирают самцов до 68 лет.
Надо отметить особое мужество этого мужского населения ДНР и ЛНР - уже убито примерно 17 тысяч лугандонцев, а лугандонцы все идут и идут на фронт.