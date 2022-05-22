Продажи застройщиков упали до 99% в апреле

По данным "Известий", в Волгограде продажи упали на 99%, в Казани — на 98%, а в Кургане — на 97%. Падение от 90 до 76% наблюдалось в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирске и других регионах.

Меньше всего пострадали застройщики Москвы и Санкт-Петербурга, где продажи снизились на 46 и 59%.

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Падение продаж на 99 процентов - это вообще-то остановка рынка.

Понятно, что ситуация с рублем и основными валютами не располагала к операциям с недвижимостью: зачем покупать, если не уверен, что будешь жить в этой стране? И зачем продавать, если не уверен, что завтра полученные деньги не превратятся в фантики?

Но теперь есть покупки мая - если ситуация на рынке не изменится существенно, можно будет считать, что рынок - всё, схлопнулся. Совсем не исчезнет, но сильно изменится. Недвижимость как объект вложения может стать неинтересной.

Конечно, людям все равно нужно жилье, нужны площади под магазины и офисы, но предложения на рынке явно существенно выше, чем реальный спрос, и вот этот "пузырь" может схлопнуться.

А дальше - массовое сокращение в стройкоплексе, отток мигрантов и массовая безработица... Кризис, однако.

А.Б.