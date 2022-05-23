Невойна с Украиной. Юридические занудства

Пока ещё продолжают поступать ответы думаков на письма граждан России с требованием отстранить от власти президента России за совершение им преступления, предусмотренного статьёй 353 «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны». Но теперь, после ответа Яровой, все ответы один в один - её ответ, видимо всем помощникам депутатов разослали образец, как отвечать, и даже ответы следуют не конкретному адресату, а циркулярно всем сразу: «Уважаемые заявители!».

И по своей сути ответы депутатов начинаются так, как его подготовили на подпись Яровой: «Внимательно ознакомившись с доводами обращения, сообщаю, что 24 февраля текущего года, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН с санкции Совета Федерации России и во исполнение ранее ратифицированных Федеральным Собранием Российской Федерации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, принято решение о проведении специальной военной операции на территории Украины».

Яровая, а за нею и остальные кнопкодавы не только ни словом не опровергают обвинение президенту и самим депутатам в совершении преступления, предусмотренного статьёй 353 УК РФ, но даже не упоминают в своём ответе ни номер этой статьи УК, ни само преступление – «в доме повешенного помалкивают о верёвке». Чем и подтверждают – «да, и мы виновны в совершении этого преступления!».

И вслед за Яровой депутаты лгут, что типа идёт защита ДНР и ЛНР «в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН». Вот эта статья 51 Устава ООН (выделено мною):

«Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор, пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности. Меры, принятые Членами Организации при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое время таких действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности».

Но ДНР и ЛНР не являются членами ООН, посему эта статья «с точностью до наоборот» касается не права России напасть на Украину в защиту ДНР и ЛНР, а права члена ООН Украины на защиту от агрессии России и на помощь в отражении этой агрессии всей ООН. И ООН оказала бы Украине помощь, но Россия заблокировала соответствующе решение Совета Безопасности против себя и не даёт Совету Безопасности принять против себя меры, «необходимых для поддержания международного мира и безопасности». Только и того!

И вот тут возникают и остаются без ответа вопросы, которые уже обсуждаются в Сети, и даже с трибуны ООН, хотя члены ООН и делают вид, что не замечают этого своего идиотизма.

Дело в том, что Организацию объединённых наций создали Великобритания, Китай, СССР, США и Франция (разработали и подготовили её Устав), а в момент учреждения ООН на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года подписали Устав ООН 51 государство. В этом списке была и Украинская Советская Социалистическая республика, и Белорусская Советская Социалистическая республика, но не было Российской Советской Федеративной Социалистической республики, хотя эта республика была в составе СССР.

Оценили юмор? Россия никогда не была в составе ООН при СССР!

А положение тут таково. Согласно Уставу ООН, её членом могло быть только государство, первоначально подписавшие в 1945 году Устав (помянутые 51 государство), а затем, согласно статьи 4 Устава, чтобы стать членом ООН надо было6

- быть миролюбивым государством;

- подать соответствующее заявление в ООН;

- получить согласие Совета безопасности, в котором постоянными членами являются Великобритания, Китай, СССР, США и Франция,

и затем все государства (Генеральная ассамблея) должны согласиться с приёмом в члены ООН этого миролюбивого государства. Вот конкретно эта статья 4 Устава ООН:

«1. Прием в Члены Организации открыт для всех других миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем Уставе обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти обязательства выполнять.

2. Прием любого такого государства в Члены Организации производится постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности».

Именно так, по этой процедуре в 1991 году в состав ООН были приняты Латвия, Литва и Эстония, а в 1992 году Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Но Россия заявления не подавала, и в состав ООН её никакая Генеральная Ассамблея никогда не принимала! Официально – согласно Устава ООН - Российская Федерация не член ООН и никогда им не была!

Правда, в официальном документе ООН «Члены Организации Объединённых Наций» https://www.un.org/ru/about-us/member-states есть строчка «Российская Федерация» и «Дата принятия в ООН 24.10.1945»,- и эти строчка и дата вообще никаким боком не согласуются с Уставом ООН. Правда, там есть звёздочка и такое объяснение: «Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран — членов Содружества Независимых Государств».

Простите, но когда это постоянный член Совета Безопасности - СССР, - согласно статьи 4 Устава ООН, давал согласий на приём в ООН России? И каким это Постановлением Генеральная Ассамблея с этим согласилась? И что - Россия стала членом ООН не решением Генеральной Ассамблеи, а всего лишь по письму Ельцина?

Как это вообще понять? Получается, что сегодня какой-нибудь Пушилин может проинформировать ООН, что с согласия Путина ДНР стала членом ООН? И этого будет достаточно, и ДНР признают членом ООН?? Так, что ли?

А как же Устав?

А ведь устав ООН и на сегодня без изменений - статья 23: «Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности». Никакая Россия в Совете безопасности ООН не числится, постоянным членом Совета безопасности до сих пор является СССР.

Если вы не поняли. Если руководствоваться Уставом ООН, Россия не могла блокировать решение оказать всеми членами ООН всемерную военную помощь Украине, поскольку Россия не является не только членом Совбеза, но и вообще членом ООН.

Осознайте степень идиотизма «государственных деятелей» всех стран мира! Это ситуация немыслима при нормальных руководителях - при Ленине и Троцком, тем более, при Сталине, Вышинском и даже при Громыко, немыслима при Черчилле, Рузвельте и де Голле. Я постоянно пишу, что ввиду отсутствия ответственности государственных деятелей, на должности в государствах сегодня залазят только малокультурные кретины, не способные исполнять даже простые функции своих должностей!

А мне не верят!

Ну, вот вам пример - что ещё может быть дебильнее, чем 30-летнее отсутствие России в составе ООН, и, тем не менее, блокировка представителями России решений ООН?! Так сказать, «член Совбеза на удалёнке».

В момент уничтожения СССР, в МИДе РФ должен был найтись хоть один, кто предупредил бы пьяного Борьку, что в ООН надо подать заявление с просьбой принять Россию в состав ООН и заменить Россией уже несуществующий СССР – просить Генеральную ассамблею ООН возложить на Россию права и обязанности СССР. В тот момент, когда весь Запад был крайне заинтересован в развале СССР, это решение в ООН прошло бы «на ура», поскольку, как только возникла бы вероятность, что страны СНГ вообще лишатся места постоянного члена в Совете безопасности, процесс развала СССР мог и не пройти так гладко. Общенародный референдум 17 марта 1991 года запретил этот развал, а тут ещё и превращение республик СССР в третьеразрядные государства…

Эти дебилы - «государственные деятели» всех стран-членов ООН - не понимали складывающейся ситуации (по-другому не могу это объяснить) и в результате приняли ситуацию, как в мультике: «И так сойдёт!». И пока сходит. Сходит потому, что сейчас все члены ООН должны признать себя тупыми дебилами, которые более 30 лет не принимают мер против наглого нарушения Устава ООН. Посему и получается, что представитель Украины выступает в ООН на эту тему – обращает внимание, что Россия не член ООН, - а представители всех стран мира делают вид, что ничего не происходит и они ничего не слышали.

Ну и как долго эта ситуация будет существовать? Вечно?

Но на месте Киева я бы не спешил радоваться тому, что Россия не член ООН. Ведь и Украина, согласно тому же Уставу ООН, не член ООН!

Видите ли, чтобы делегация Украины в 1945 году имела право подписать Устав ООН и стать членом ООН, ей это должен был поручить народ Украины. А ВЕСЬ народ Украины до 2014 года ей этого не поручал. И дело не в отцах и детях – не в поколениях украинцев.

Дело в том, что в 1945 году в составе Украины не было Крыма, мало этого, у Украины нет надлежащего договора с РСФСР о передаче УССР Крыма, хотя в момент передачи Хрущёвым Крыма Украине, РСФСР существовала, и при наличии договора с Украиной могла оговорить условия передачи, скажем, оговорить автономный статус граждан Крыма или получение взамен территории Донбасса. Кстати, и РФ тоже не заключала договора с Украиной о передаче территорий РСФСР нынешней Украине.

Ну, а от СССР, который совершил эту передачу, Украина яростно открещивается, считая его оккупантом свободолюбивых укров, то есть нынешняя Украина априори не может считать законными никакие договора с СССР, даже если бы они были. Правда, ведь и та УССР, и нынешняя Украина и с СССР такого договора тоже не подписывала.

В отличие от Борьки Ельцина, Украина даже письмо в ООН не посылала с просьбой признать в составе Украины присвоение Украиной территории суверенного и на тот момент миролюбивого государства РСФСР.

В любом случае важна не форма – не наличие юридически оформленных документов о передачи народа Крыма под управление правительства УСССР, а суть - из-за изменения состава народа, нынешняя Украина уже не УССР образца 1945 года, посему либо Украина должна признать, что Крым к ней не имеет отношения, либо должна заново подать заявление в ООН о приёме в состав миролюбивых государств не одной Украины, а Украины и Крыма, и доказать, что Украина на Крым имеет права. То есть предложить ООН принять себя в двух лицах, как, к примеру, членами ООН являются государства Босния и Герцоговина, Тринидад и Тобаго или Сан-Томе и Принсипи.

А как иначе? Или что – опять и так сойдёт?