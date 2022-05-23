Европа будет наращивать производство вооружений

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что военные запасы ЕС исчерпаны из-за поставок на Украину^ "Истощение запасов в результате нашей военной помощи Украине является наиболее очевидным примером наших недостатков", — сообщил он.

Дипломат добавил, что среди прочих причин, повлиявших на уменьшение военных ресурсов Евросоюза, значится сокращение оборонного бюджета, вызванное политикой жесткой экономии. Боррель утверждает, что расходы на оборону членов Евросоюза начали снижаться с начала кризиса 2008 года, достигнув минимума в 2014 году, и только сейчас вышли на докризисный уровень.

Он указал на то, что с 1999 года по 2021 совокупные расходы ЕС на оборону выросли всего на 20 процентов против 66 процентов у США и 292 процентов у России.

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Я уже не раз писал и говорил, что для начала Третьей мировой войны у предполагаемых стран-участниц накоплено слишком мало вооружений и военной техники. Если бы не это обстоятельство, то мировая война давно бы уже шла.

Но, судя по всему, этот недостаток будет устраняться в самом ближайшем времени.

А.Б.