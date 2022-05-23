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Московский листок

Шевчук вполне годен в президенты

Опубликовано 23.05.2022 автором в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Шевчук вполне годен в президенты

Подошли данные нашего опроса на тему: "Если бы Юрий Шевчук баллотировался в президенты, вы бы за него проголосовали?"

Напомню, что опрос был вызван скандалом с привлечением певца к административной ответственности во время концерта за не слишком верноподданнические высказывания про некоторые интимные части одного выдающегося руководителя.

Поскольку все джругие перспективные лидеры оппозиции либо сидят, либо в эмиграции, мы решили проверить на избираемость Шевчука, раз уж он так обозначил свою политическую позицию.

Социал Za

Если бы Юрий Шевчук баллотировался в президенты, вы бы за него проголосовали?

11 тыс. голосов

Да 33 %

Нет 55 %

Не знаю 12 %

Под опросом было аж 200 комментариев, в основном одного содержания с разными оттенками: Шевчук хороший парень, но он не умеет работать президентом.

А кто умеет?

Как видим, ровно треть опрошенных считает, что ничего, что не умеет, у нас уже было достаточно "умелых", в результате мы в том самом заднем месте, за которое Шевчуку "прилетело".

Если бы я был политтехнологом, то со стартовым результатом в 33 процента взялся б за выборы без размышлений. У Ельцина на старте избирательной кампании 1966 года было 2 процента, а Путина вообще не знал никто, знали только, что непьющий и из органов.

А тут треть возможных избирателей, да еще и честный, судя по всему...

 



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