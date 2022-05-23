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Московский листок

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться доходами от экспорта нефти и газа

Опубликовано 23.05.2022 в разделе комментариев 0

война россия
Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться доходами от экспорта нефти и газа

Поскольку, по мнению польского премьера, Норвегия получает «гигантскую прибыль» для столь маленькой страны.

«Прибыль от нефти и газа небольшого государства с 5 млн населения, каким является Норвегия, €100 млрд. Пишите своим молодым друзьям в Норвегии. Они должны делиться этой избыточной, гигантской прибылью», — цитирует Моравецкого Wyborcza.

Ранее Моравецкий присоединился к тем деятелям Польши, которые активно использовали популярную в стране риторику, что в случае поражения России поляки и вся Европа будут пользоваться российским газом бесплатно.

Вот меня как марксиста несколько смущала ситуация, когда война вроде как империалистическая, а где ж ее грабительский характер?

Но по ходу спецоперации все встает на свои места: сначала махинации с военными бюджетами стран НАТО очень на пользу их военно-промышленному комплексу; потом наращивание производства и ликвидация складских остатков и неликвидом - опять же в том же ВПК, в других отраслях голимый кризис; теперь же и стремление получить контроль над природными ресурсами...

Ничего, я напомню, что основными "заявителями" кампании в Ираке были не все страны НАТО, а три - США, Британия и Польша, чей контингет стоял как раз в самом нефтеносном районе. Хотя казалось бы, где Польша, и где Ирак. А тут все рядом, можно сказать, с доставкой на дом.

 А.Б.



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