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Московский листок

"Грабь награбленное" - лозунг нынешнего кризиса

Опубликовано 23.05.2022 в разделе комментариев 0

кризис экономика
"Грабь награбленное" - лозунг нынешнего кризиса

Миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов выбыли из десятки богатейших людей Великобритании по версии газеты The Times.

Ну так людей ограбили, а теперь считают, подчистую или осталось чего?

Абрамович по сравнению с прошлым годом потерял 20 позиций и опустился с восьмого места на 28-е. Газета оценивает его состояние в £6 млрд, тогда как в 2021 году оно составляло £12 млрд.

Усманов оказался на 11 строчке рейтинга, потеряв шесть позиций. Его состояние, по оценкам газеты, сократилось на £3,4 млрд, до £10 млрд.

Интересно, а Ахметов, богатейший человек Украины - он на каком месте, когда из его основного актива сделали долговременную огневую точку?

Состояние Рината Ахметова в сентябре 2021 года оценено в 10,0 млрд долларов (241-е место в мире, по версии Bloomberg). Ахметов — единственный представитель украинского бизнеса в этом рейтинге.

В глобальном рейтинге Форбс на этот год с размером личного состояния в $4,2 млрд он занимает 687-е место. В прошлом году он находился на 327-м месте, а его состояние составляло $7,6 млрд.

Но ведь с деньгами как? В одном месте убывает, в другом прибывает. И это место не в России и не на Украине, разумеется...

 А.Б.



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