Мужчины и женщины не хотят вступать брак с полицейскими

Подъехал новый опрос от исследовательского центра портала Superjob про сакральное, про женитьбу. Оказывается, что мужчины (14%), что женщины (10%) не хотят выходить за полицейских обоего пола.

У мужчин на втором месте стоп-листа чиновницы: 8% мужчин никогда не предложили бы им свою руку и сердце. Жениться на актрисах, моделях, танцовщицах или певицах не хотят 7% опрошенных, на медицинских работниках и педагогах — по 6%. 4% мужчин не вступили бы в брак с продавщицей.

И только для каждого пятого мужчины (21%) профессия женщины не имеет значения. Среди мужчин уже состоящих в браке, одобряют профессию своей жены 56%, не одобряют 9%.

По женщинам расклад такой: 9% представительниц прекрасного пола не хотят видеть своим мужем дворника, 7% — водителя, 6% — актёра, 4% — стриптизёра. 19% женщин признались, что для них не имеет значения профессия мужчины, а 4% вообще не хотят связывать себя узами брака. Женщины в браке в 60% случаев одобряют специальность мужа.

Ну, позиция мужиков понятна: кому охота дома иметь тоже, что и в полицейском участке.

А вот женщины - почему? Столько фильмов про брутальных полисменов, борцов с преступностью и агентов правосудия? Может быть, глядя на бутылку шампанского на свадьбе и на рукоятку швабры дома возникают не слишком эротические ассоциации?

А.Б.