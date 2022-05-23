Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

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Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Европа будет наращивать производство вооружений https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться доходами от экспорта нефти и газа https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Подошли данные нашего опроса на тему: "Если бы Юрий Шевчук баллотировался в президенты, вы бы за него проголосовали?" https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов выбыли из десятки богатейших людей Великобритании по версии газеты The Times https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Количество авиабилетов за рубеж «в один конец» достигло 70% 6 Мужчины и женщины не хотят вступать брак с полицейскими https://forum-msk.org/material/news/1...