Я ранее высказал свое мнение по поводу трудностей уничтожения украинских военных аэродромов.

Теперь по поводу уничтожения мостов для прекращения поставок военной техники и вооружений на Украину. Если я ничего не пропустил, то нами было предпринято две таких попытки. Первая это пять ударов в течение нескольких дней по мосту через Днестровский лиман в районе поселка Затока в Одесской области. Вторая это удар по Амурскому мосту в Днепропетровске. Результаты этих двух атак противоречивые.

По поводу Амурского моста поступала информация, что он довольно быстро был восстановлен. По поводу моста в Затоке по одной информации он уничтожен, по другой частично восстановлен Все упомянутые удары наносились крылатыми ракетами, в основном "Калибрами". Выяснилось, что крылатые ракеты не очень эффективны для уничтожения мостов.

Но авиация ВКС РФ для нанесения бомбовых ударов для этого не применялась. Почему? Рекомендую прочитать мнение авторитетного авиационного эксперта, бывшего военного летчика Fighterbomber

"Мост для авиации, пожалуй, самая сложная цель. Хоть ж/д, хоть автомобильный.

Я сейчас не говорю о мостиках на которых молодожёны замочки пристегивают, а о настоящих мостах метров 100 длинной.

Попасть в него проблем нет. А вот сломать так, чтоб он рухнул проблемы есть.

Рассчитать время установки взрывателя практически невозможно. Если поставить взрыватель на мгновенный взрыв, то бомба взорвётся на пролёте моста в самом крайнем случае сделав в нем дырку, которую можно без труда объехать. Если поставить замедление, то бомба тупо пробивает пролёт и взрывается в речке.

Всякие высокоточные оружия, высокоточно в него попадают и ничего ему не делают.

Решают здесь большие калибры от 500 кг, и летчик старается попасть или кучей бомб в пролёт в надежде что он рухнет от суммарного фугасного эффекта, или кладут в пролёт моста в паре десятков метров от стыка моста с землёй, в надежде что бомба взорвётся об землю и энергия взрыва пойдёт вверх и разнесёт пролёт над собой. Все эти высокточные попадания в опоры как в кине, после которых мост красиво падает, брехня. И попадать устанешь в опору и похер ей в итоге.

А дамбу ГЭС можно завалить наверное только нарядом полка дальников с полуторками, или одной маленькой, и не очень высокоточной, но хотя-бы со слегка ядерной боевой частью".

https://t.me/fighter_bomber/6903

В подтверждение изложенного выше опять сошлюсь на американский опыт. На этот раз полувековой давности, но отнюдь не потерявший свою актуальность. Это эпопея с железнодорожным мостом "Пасть дракона" во Вьетнаме.

Этот мост имел стратегическое значение поскольку он входил в знаменитую "Тропу Хошимина", по которой осуществлялось снабжение Вьетконга в Южном Вьетнаме из Северного. Первые авиаудары американская авиация нанесла по нему в апреле 1965 года, а уничтожить его удалось лишь в октябре 1972 года. Для уничтожения этого моста было совершено 873 самолетовылета, при этом вьетнамскими средствами ПВО было сбито 11 американских самолетов. Уничтожить мост удалось лишь применив новейшие по тому времени американские ракеты с лазерным наведением.

У нас с высокоточными бомбами всегда существовали проблемы. И они существуют до сих пор. В том числе и из-за их высокой стоимости, которая в несколько раз выше стоимости обычных бомб свободного падения. А также в связи с нашими проблемами с технологиями создания такого оружия. Мы до сих пор основным оружием фронтовой авиации считаем свободнопадающие авиабомбы, которые по простому называют "чугунием". Точность попадания таких авиабомб крайне низкая. А самое главное их применение требует осуществлять их сброс непосредственно над целью, т.е. как правило находясь в зоне поражения средств ПВО противника. Это хорошо воевать в Сирии, где у боевиков такие средства ПВО отсутствуют и их можно безнаказанно бомбить в любое время и с любого направления. А вот на Украине так не получается. У них до сих пор имеются ЗРК С-300В и "Бук" для борьбы с высотными и средневысотными целями. Для борьбы с воздушными целями на малых и сверхмалых высотах на вооружении украинской армии имеются тысячи переносных ЗРК типа "Стингер". И эти средства украинской ПВО создают нам серьезные проблемы, которые в значительной мере нейтрализовали наше господство в воздухе.

В то же время США и их союзники главным оружием ударной авиации считают высокоточное оружие, позволяющее наносить удары по наземным целям, не заходя в зону поражения средств ПВО противника. Для этого используются управляемые ракеты и планирующие корректируемые авиабомбы. У нас такое оружие тоже есть, но оно имеет намного худшие характеристики и его производится немного. Кроме того, помимо производства непосредственно планирующих авиабомб, США успешно решили проблему применения старого "чугуния". Они производят специальные устройства, которые представляют из себя устройство наведения на цель и органы управления (оперение), устанавливаемые на корпус обычной авиабомбы свободного падения и превращающие авиабомбу 50-60-х годов выпуска в современную высокоточную управляемую планирующую авиабомбу.

На фото планирующая авиабомба Mk 84 Raytheon Paveway III массой 2000 фунтов. Такая авиабомба снесет любой мост без проблем.