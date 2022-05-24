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Московский листок

Рогозин предложил переименовать Курильские острова

Опубликовано 24.05.2022 в разделе комментариев 0

путин рогозин роскосмос
Рогозин предложил переименовать Курильские острова

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь прославленных кораблей и событий времен русско-японской войны.

"Почему эти острова не имеют русских названий?... Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать "Варягом", второй назвать "Кореец" в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Группу островов Хабомаи, по его словам, можно было бы назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев.

***

Интересные проблемы беспокоят главу "Роскосмоса". Или готовится сменить место работы?

Мне вот сугубо фиолетово, как называются Курильские острова. И почему популярная американская мелодия носит название "Дорога на Чаттанугу", где эта дорога и почему Чаттануга не носит имени генерала Вашингтона. И на каком языке и что значит слово "Москва" я тоже не знаю, но сильно бы возражал, если б ее переименовали, скажем, в Путинск или даже во Владимир.

Вообще географические наименования - самые стойкие, как правило, они переживают и народы, давшие эти имена, и даже языки, на которых были названы.

Нас сильно смущает, что названия эти японские?

Ну так давайте вспомним недавнее - сколько крымских топонимов на украинском языке сохранилось? А ведь так и засерили весь полуостров "першотравенсками" да "жовтневими". И где это все? А ведь так старались люди, чтоб даже духа русского не было...

Почему-то китайцы не стали переименовывать русский Дальний, а так и зовут - Далянь, что просто китайское произношение. Но сейчас это современный мегаполис с 5 миллионами жителей, и нет никакого сомнения. Хотя китайцы берегут несколько исторических кварталов, застроенных еще при русских, не боятся что-то исторических претензий.

Зато казахи переименовали все, что можно, хотя известно - первый каменных дом в этой стране построили именно русские, в крепости Верный... Угадайте, как она теперь называется?

И город Гурьев теперь Атырау, хотя основал его купец Гурьев... Так бы и бог с ними, но выглядит глупо.

А.Б.



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