Система негодна и даже преступна

Вчера посмотрел и послушал журналиста в интернете А.Караулова. В народе говорят о таких людях: "Смелый парень". И действительно за словом в карман не лез, но выбирал выражения более мягкие.

Например, упомянул выражение сенатора Клишаса, который всегда был на стороне власти. "Программа импортозамещения полностью провалена". Наконец дошло и до сенаторов. Даже В.Матвиенко сказала, что в стране не хватает гвоздей. Эксперты говорят, что в лёгкой промышленности нет пуговиц, чтобы поставить на продажу сшитый костюм или иные человеческие принадлежности. Не хватает пробковых пробок для закупорки бутылок вина. Раньше Россия закупала, а теперь запрет. Промышленность пытается сделать бутылки чтобы они закручивались. Прогресс налицо. Вот бы в сельском хозяйстве достичь такого прогресса с семенами, с заводами по переработке. Но это мелочи можно костюмы завязать тесёмочками и вместо гвоздей использовать шканты, как это делали наши давние предки, да если ещё и из дуба то им сноса не будет.

Много было разговоров о разработке бюджета и заинтересованные "товарищи" говорили, что сырьё уходит на второй план. Бюджет формируется из других источников. На самом деле нефтегазовый доход составляет 46 % бюджета. Его заменить просто нечем. Надо открыть производство гвоздей, пуговиц, выращивать свои семена, а для этого надо создавать ликвидированные селекционные станции с деловым научным потенциалом. Думаю, что банкир на это не способен, а возможно об этом и не знает. Это о министре сельского хозяйства.

Однако А.Караулов сосредоточился на более важных темах, о которых простому смертному и говорить то боязно, но говорить надо ибо война может обернуться глобальной. Наши политики иногда говорят по поводу мнений чиновников особенно Германии и Европейского Союза, которые якобы забыли об итогах Второй Мировой войны. Нет они не забыли, они видят во что превратилась Россия и её ведущие чиновники. Всем известно, что в этом году подорожало практически всё и это ударило по оставшейся экономике. Президент даёт указание снизить цену на металл. Снизили или нет мало кому известно. Обратной информации в стране не заведено. А металл основа производства.

Интересную информацию выдал Н.Баранец на своей передаче. Оказывается в стране действуют школы, которые финансируются американцами. И кого они воспитывают? Думаю, что предшественников Горбачёва. От ликвидации России Америка не отказалась, а теперь и Европейский Союз и всё только потому что они добились ликвидации Союза. Вторым этапом - это ликвидация России и они даже для этого финансируют школы. С детства прививают отрицательное отношение к своей стране и власти.

Хорошо проинформировал народ помощник президента М.Орешкин. "У нас экономика растёт, падают цены". Но он не назвал ни одного продукта, товара, механизма на которые упали цены. Эксперты поддерживающие власть говорят так: "У нас экономика на стадии адаптации". Но не говорят сколько лет она адаптируется и когда этот процесс кончится. Главное сказать и получить.

В связи с тем, что Запад пытается отказаться от российского газа и нефти цены растут. Однако народу жить то надо, а бюджет не позволяет использовать эти богатства в своё удовольствие. Время на Западе покажет сколько народ будет терпеть. И вот на этом фоне радио "КП" информирует народ , что по стоимости газа для народа Россия на втором месте, на первом Казахстан. У нас народ платит за куб 6 рублей с копейками. Как раз по величине зарплаты и пенсий. В Европе газ подорожал в два раза, но там зарплата в разы выше чем в России. Например в Германии средний доктор получает до 5 тысяч Евро, а у нас до 35 тысяч. Меня оперировал доктор с зарплатой 35 тысяч рублей.

И вот слушаю журналиста А.Караулова. "Путин столкнулся с системой Путина". Возможно по этой причине президент отказался встречаться в Сочи с военными. "Танка"Арматы" нет. Чемезов врал президенту об его производстве". И как же теперь президенту разговаривать с ним? Но зато есть квартирка в районе гостиницы "Москва" за 2 миллиарда. Караулов продешевил. Интернет пишет о том, что Чемезов и Путин сдружились более 30 лет назад и что вышло от этой дружбы. Квартира главы семьи стоит 5 миллиардов рублей, две квартиры имеет супруга и сын не обижен. Возможно это вместо современного танка.

Военные журналисты несколько дней назад говорили, что Донецкая республика полностью зачищена от националистов. Значит Победа. При этом украинские войска ежедневно обстреливают Донецк и прилегающие территории. Есть даже жертвы. И наши войска не могут подавить эти точки. Почему? Оказывается нет сверхточного оружия, о котором говорил президент. Есть богатый Чемезов, который должен производить современное оружие. Караулов говорит, что надо создавать новую систему, но создатели не видят представителей на новую систему. Караулов даже забыл Н.Платошкина. Чем не создатель. Знает несколько языков, умеет разговаривать с дипломатами, может создать новый социализм. Коррупционеры хают социализм, но миллиарды из Советского Союза ворьё не вывозило и пуговицы, гвозди, пробки на бутылки в стране были. Был и семенной материал для сельского хозяйства и хлеб стоил 19 копеек. В деревне невозможно купить литр молока. Из 80 частных коров в нашей деревне осталось две.

На передаче Караулов себе задаёт вопрос: "Что происходит в стране?" "Какая станция на Луне, когда Арматы нет, снарядов нет. Президент ошибся, воюют и призывники. Его обманули. Уже возбуждено несколько уголовных дел против генералов". Но он не говорит о виновных. Видите, генералы ослушались президента. А почему только генералы? В России большинство чиновников работает только на свой карман. Сторонники власти могут упрекнуть меня за то, что я не называю именно чиновников, которые работают только на карман. Например, бывший губернатор Пензенской области, в Нацгвардии сколько высокопоставленных чиновников хапнули на закупках питания для гвардии и задержаны. Что им не хватало? Политика власти такова, что без воровства никак. А что происходит в МВД? Посмотрите в каких хоромах живут чиновники всех мастей. Франция заморозила 20 миллиардов долларов наших чиновников. Откуда дровишки? Я уж не напоминаю о 300 миллиардах. Народ заработал, а чиновники их просто украли и вывели к нашим врагам. Это ли не система президента и как он собирается её изменять? А может вообще не собирается. В заначке есть чуть больше 300 миллиардов. А день работы наших войск на Украине бюджету обходится в 1 миллиард. Сегодня операции стукнет 60 дней и главное не видно конца. А хотели пройти Украину за несколько дней. Теперь политологи говорят, что операция может продлиться год, а то и несколько лет. Думаю, что несколько лет Россия не выдержит. Заключат мир на свободе двух республик. А оставшаяся Украина будет готовиться к новой и победоносной войне. Не обошёл Караулов и назначение тридцатилетнего сына Рогозина на генеральскую должность и что он делает пока никому не известно.