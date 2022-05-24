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Московский листок

Лавров сомневается, что Россия вернется в Европу

Опубликовано 24.05.2022 в разделе комментариев 2

лавров мид
Лавров сомневается, что Россия вернется в Европу

Россия, если Запад захочет что-то предложить в плане восстановления отношений, серьезно подумает, нужно ли это ей. С таким заявлением выступил глава МИД Сергей Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова "Сто вопросов лидеру".

"Я поразился тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую позицию, поощряя русофобию на бытовом уровне", - сказал министр.

Он добавил, что сейчас под воздействием этой русофобии политологи стали обращать внимание на западные описания России в прошлом. При этом Лавров отметил, что "сейчас, правда, раздаются здравые голоса, когда люди возмущаются решениями запретить преподавание в западных школах Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, менять названия улиц".

Москва, по словам дипломата, отмечает попытки правительств многих западных стран подыгрывать русофобским проявлениям на бытовом уровне. "Это тревожит", - особенно подчеркнул Лавров.

Говоря о Евразии, министр выразил уверенность, что она становится самым перспективным регионом мира, России надо заниматься ее обустройством, не используя чужие инструменты.

***

Оно, конечно, льстит гордости, когда Лавров спустя время, повторяет мои слова.

Запад опускает перед Россией "железный занавес"

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И Чайковский - азиатский композитор

Им можно воровать и грабить, а нам?..

Да, мы (или нам) закрыли "окно в Европу", прорубленной Петром Великим. Мы - азиатская страна. Факт.

Разница у нас с Лавровым только в оценках. Если я считаю происходящее катастрофой российской внешней политики, то он почему-то бодрится и делает вид, что мы вроде гимназистки, которая пришла попить чаю и нечаянно забеременела.

А раз так, то больше жениться не буду.

А разве многолетняя политика нашего МИДа, который уже много лет возглавляет Лавров, тут вообще ни при чем? Проснулся утром министр и видит - мать честная, так мы ж в Азии!

Ну хорошо не в жопе... Оттуда в Европу далековато.

Анатолий Баранов

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
борз написал 24.05.2022 11:34
Лавров -это путинский гОлем. Один из.
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(без названия)
Меня терзают смутные сомнения написал 24.05.2022 10:48
Действительно ли Лаврушка не понимает "что происходит в мире из-за России и какие зверские преступления совершает Россия в Украине"?
Вполне допускаю, что Лавров искренне верит, что нападение на Украину это правильное и хорошее дело.
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