Незалежность заканчивается польской подмандатной территорией

МИД Польши положительно оценил законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на территории Украины. Ранее с инициативой выступил президент Владимир Зеленский, который анонсировал внесение в парламент страны законопроекта об особом статусе для граждан Польши.

«Это символический жест со стороны президента Зеленского и Верховной рады. Но нужно помнить, что много поляков живет на Украине. Это потомки поляков еще с тех времен, когда часть той территории находилась в границах Первой или Второй Речи Посполитой. А если у них сейчас польский паспорт, то у них будут дополнительные связанные с этим привилегии», — заявил представитель МИДа в эфире Польского телевидения.

Поляки на территории Украины получат особые права:

1) смогут занимать выборные должности;

2) быть назначенными в органы государственной власти, на руководящие должности оборонных предприятий;

3) получать доступ к секретным данным;

4) быть судьями;

5) польская полиция получит право следить за правопорядком на Украине и т.п.

Собственно, сегодня выпуск новостей получается с международным уклоном и в жанре "я же говорил".

О разделе Украины и польских претензиях я писал, когда еще и о Донбассе речи не шло, а теперь любому видно - есть отчетливый интерес. И у Румынии, и у Венгрии, и даже у Словакии, не говоря о Турции.

И не надо думать, что польский интерес абсолютно гуманитарный - напоминая о поляках, живших на Украине со времен Речи Посполитой, польский МИД не упомянул, что большинство их украинцы вырезали во время Волынско й резни, а оставшихся в живых во время операции "Висла" эвакуировали в Польшу, вывезя из нее аналогичное число украинцев. Сегодня поляков на Украине 0,3% от общего состава населения, в Польше еще меньше - 0,12%. Правда, сейчас появилось много временных поселенцев, беженцев, но их статистика не учитывает.

Зато у Польши до сих пор сохраняются сильные постампутационные боли - Львов и окрестности, Галиция и Лодомерия. До 1939 года во Львове украинцев вообще не было, только поляки, евреи и армяне. Сейчас это чисто украинский город.

Правда, роли сейчас поменялись - теперь при разделе Украины Польша играет примерно такую же роль, что СССР при разделе самой Польши. С той разницей, что Галиция вообще никогда не была частью Украины, и Польша, по сути, забирает свое - ну и немного чужого, как водится.

А Украина наконец-то окончательно попадает в Европу. Как польская колония.

А.Б.