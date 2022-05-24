Жозеп Боррель предложил создать в ЕС собственные вооружённые силы

По словам главного дипломата (!) Евросоюза, "ландшафт безопасности" изменился, поэтому Европе следовало бы обзавестись своей собственной объединённой армией.

В переводе на русский это очень тонкое пожелание скорой кончины НАТО.

После появления собственной независимой от США военной структуры, едва ли хоть одна страна ЕС будет готова одновременно оплачивать ВС ЕС и скидывать требуемые 2% ВВП в НАТО.

Идея старая, раз есть общая валюта, общая дипломатия и общие границы, то почему не быть общей армии?

Однако, будет ли эта армия иметь ядерные силы? После выхода из ЕС Британии, единственной ядерной державой в ЕС остается Франция, но поделится ли она своими ядерными силами с ЕС?

И тогда в области стратегических ядерных вооружений в мире появится совершенно новая конфигурация, особенно после того, что еще Де Голль планировал сформировать во Франции законченную ядерную триаду - РВСН, МСЯС и дальнюю авиацию? И не так давно была заявлено, что Франция намерена продолжить эти работы.

Совершенно очевидно, что в новой евроармии Франция будет иметь решающий голос - ее армия и так самая мощная на континенте, с ней может соперничать Турция, но она не ядерная держава.

В настоящее время Франция обладает порядка 300 стратегическими боезарядами, размещёнными на четырёх атомных подводных лодках, а также 60 ракетами авиационного базирования. Это и так ставит её на 3-е место в мире по количеству ядерного оружия, хотя скоро ее потеснит Китай со своей уже формирующейся ядерной триадой. Но если Франция озаботится созданием полноценного стратегического бомбардировщика вместо двух эскадрилий "Миражей" переоборудованных под носители ядерного ворружения, и развернет систему СПРН по границам ЕС, то можно будет говорить о серьезной альтернативе сильнейшим армиям мира.

А.Б.