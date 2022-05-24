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Московский листок

Патрушев не торопится

Опубликовано 24.05.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
Патрушев не торопится

Россия не гонится за сроками во время проведения специальной военной на Украине. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности (СБ) Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

Ну, тогда, полагаю, нужно озаботиться пенсионным обеспечением участников СВО... А то как же - провоевал человек всю жизнь, вышел на пенсию - ни гражданской профессии, ни опыта гражданской жизни... Это ж надолго, как я понимаю.

По словам Патрушева, главное в спецоперации — искоренение нацизма, и денацификацию нужно довести до конца.

"Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме". Николай Патрушев.

Золотые слова! Но, как выяснилось, нацистов на Украине оказалось очень много. Естьнацисты-старики, нацисты-дети, даже беременные нацстки есть. Не гворя о 700-тысячных ВСУ, если верить Зеленскому.

Боюсь их искоренение может принять исторические масштабы.

Также секретарь Совбеза заявил о своей уверенности в выполнении всех целей спецоперации, так как, по словам Патрушева, историческая правда на стороне России.

И опять - как не согласиться?!

Конечно, историческая правда на нашей стороне. Только в чем она, историческиая правда? И отличается ли она от истины?

И вот цели спецоперации - как бы их так четко сформулировать - первое, второе, третье - и довести до общественности? А то все говорят разное, а некоторые - даже по нескольку раз. А общественность в догадках теряется.

Вот, к примеру, самолеты в Крым когда полетят? Отпуск у нас в этом году только в Сибири или на юг тоже можно?

Простые такие вопросы: бабушку в Киеве поздравить - это можно или государственная измена?

 А.Б.



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