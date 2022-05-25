Акватория не для детей

Наше издание уже неоднократно писало об уничтожение Клуба юных моряков. На сегодняшний день готовится вывод с территории КЮМа последнего корабля — теплохода «Сайма».

20 мая на сайте Госуслуг уже было вывешено объявление о том, что организацией «Окско-Московское пароходство» (ОМП) был выигран тендер на буксировку теплохода «Сайма» на судостроительный завод в Кимры. Отметим, что тендеров было два. По одному тендеру был нанят буксир, который будет толкать «Сайму» сзади (стоимость 600 тысяч), по другому тендеру — буксир, который будет тянуть «Сайму» спереди. И оба буксира предоставляются одной и той же ОМП. Зачем такое разделение? А очень просто — выделение двух сумм по 600 тысяч провести гораздо легче, чем один раз — миллион двести. И ещё отметим, что о тендере объявили уже после того, как «ОМП» его выиграла. Насколько это законно? Примерно также, как и всё остальное, происходящее с КЮМом.

Дополнительно отметим, что ОМП никогда раньше с госконтрактами не работало, однако вдруг начала. Однако, насколько педагогам известно, за несколько дней до тендера в ОМП съездила Журавлева Е.А. (заместитель руководителя детского морского центра, так ныне называется КЮМ), после переговоров с ней ОМП резко зарегистрировалась на портале поставщиков (портал для работы с госзаказами) и взяла контракт на «Сайму».

Дополнительно отметим, что детская руководительница Журавлева не имеет педагогического образования, от слова совсем. Морского тоже. Поэтому, какие именно профессиональные услуги она оказывает своему начальнику Михайлову С.А., никто не знает, но все догадываются.

А теперь главный вопрос. В акватории клуба «Сайма» стоит бесплатно. Тут же нужно платить и за перегон и за стоянку. Зачем? Видимо, у нас в стране (особенно сейчас) очень много лишних государственных денег. По последней информации — в Кимрах «Сайму» не ждёт ничего хорошего. А именно — планируется заварить все отверстия в корпусе судна. Теоретически такая операция обратима, практически… Для того, чтобы заварить отверстия — достаточно просто нанять сварщика, а вот для того, чтобы разварить обратно — требуется проект по вводу в эксплуатацию, причём, сделанный сертифицированной организацией. Всё это под контролем экспертов речного регистра. Стоит это минимум несколько миллионов.

Отметим, что три других корабля, принадлежащие КЮМу, зависли на судостроительном заводе в Гороховце. Ремонт то начинается, то затягивается, корабли постепенно ржавеют.

Впрочем, одной атакой на флотилию КЮМа чиновники не ограничились. К примеру, в настоящее время готовится к сдаче в металлолом копия рубки морского судна (ранее экспонировалась на ВДНХ, потом была подарена КЮМу).

Напоминаем, клуб был основан в 1957-м. Нормально действовал до 2013 года. В распоряжении клуба была целая флотилия настоящих кораблей (курсанты клуба проходили на них практику). Более 60 тысяч курсантов закончили клуб, более 70% из них связали жизнь с флотом.

А в 2013 году земля клуба понадобилась. Как проболтались педагогам приехавшие на территорию проектировщики — под гостиницу с видом на воду. И всё. КЮМ был объединён с клубом «Патриот». Подавляющее большинство педагогов выжиты с работы или уволены. Флотилия находится на грани уничтожения. Зато для курсантов открыли секцию киберспорта. Только вот курсантов киберспорт не вдохновил (на компьютере можно и дома поиграть). К настоящему моменту численность курсантов упала с 1000 до 200 человек.

Возможно, в этом году уничтожение клуба выходит на финишную прямую.

ПС. 24 мая 2022 г. поступила информация о доставке на территорию КЮМа более тонны краски для Саймы. До Саймы краска не доехала, зачем красить будущий металлолом? Можно найти и более «полезное» применение. Расхитителям КЮМа более всего нужна земля, но и значительно более мелкой выгодой они пренебрегать не склонны.